2 leti garancije
Neverjetna realističnost. Čudovita zasnova.
Ta eleganten OLED-televizor Ambilight izžareva lepoto. Od minimalistilne zasnove in realistične slike do neverjetnega kinematografskega zvoka – navdušeni boste. Prijetna svetloba Ambilight naredi vse še večje in osupljivejše.
194 cm (77") televizor AMBILIGHT
4K OLED. VRR 144 Hz
Procesor P5 Perfect Picture z umetno inteligenco
Dolby Vision in Dolby Atmos
Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.
Realistična slika tega svetlega OLED-televizorja je vedno vrhunska,tudi ko televizor gledate pod kotom. Vsaka sprememba svetlobe v okolju se takoj izravna – karkoli gledate,črna je videti črna (in ne siva) in tudi najmanjše podrobnosti izstopajo iz senčnih in svetlih območij. Podprti so vsi glavni formati HDR.
Philipsov procesor P5 z AI skrbi za prikaz slike, ki pričara občutek, kot da ste v središču dogajanja. Algoritem natančnega učenja z AI obdeluje signale na podoben način kot človeški možgani. Ne glede na to, kakšno vsebino gledate, podrobnosti in kontrasti so videti resnični, barve so bogate in gibanje popolnoma gladko.
4.5
od 5
42
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bojan1809
23/11/2025
Slovenija
PHILIPS 55OLED820
Že po enem tednu uporabe sem opazil, da sem za svojo investicijo dobil vrhunski televizor. Slika je neverjetno ostra, barve so res žive. Že pred nakupom sem bral po spletu, da je za oleda značilno, da ima odlično črno barvo in sedaj sem se prepričal, da je to res. Črna je resnično črna. O ambilightu ne bi izgubljal preveč besed, saj tisti, ki ga ima ve da je to vrhunska zadeva. Ozadje televizorja se osvetli skladno s sliko, kar naredi gledanje bolj poglobljeno in vizualno zanimivo. Uporabljam ga tudi za igranje igric in lahko rečem, da je zelo odziven ter prizori so tekoči. Ima 4 HDMI vhode, med njimi HDMI 2.1 s podporo za eARC kar je super za igralne konzole, ki zahtevajo hitro povezavo. Tudi zvok je odličen, saj ima na hrbtni strani vgrajen nizkotonec. Zelo zadovoljen z nakupom - toplo priporočam vsem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OLED 55OLED820 Televizor 4K Ambilight
Date of Use 2024-10-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OLED 55OLED820 Televizor 4K Ambilight
Date of Use 2024-10-23
Philips OLED 820
08/03/2026
Slovensko
Preverjen kupec
OLED 820
Nádherný obraz , vykreslenie farieb a kontrastu su velmi presne . Velmi prijemne menu jednoduche a prehľadne . Treba nastavovať set nastaveni pre HD aj UHD zvlast co je skvele ! Ambilight presná odozva ale musi byt max 25cm od steny . Velmi slusny zvuk s možnosťou nastavovania . Co mu chyba to je moznost pridania napr.optickeho výstupu alebo inej funkcie do rýchlej ponuky . Celkovo odporúčam kazdemu !!
Ta ocena je bila podana za OLED 65OLED820 Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
Date of Use 2025-02-08
Ta ocena je bila podana za OLED 65OLED820 Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
Date of Use 2025-02-08
Zdenal_cz
15/04/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Naprosta spokojenost
Vyborny obraz OLEDu a funkce Ambilight, svizny system.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OLED 77OLED820 4K Ambilight TV
Date of Use 2026-03-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OLED 77OLED820 4K Ambilight TV
Date of Use 2026-03-15
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
Razpoložljivost in delovanje storitev glasovnega upravljanja je odvisna od države in jezika.
Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC.
Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. YouTube, OK Google in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.
Razpoložljivost aplikacije Apple TV in storitve Apple TV+ se lahko razlikuje glede na državo ali regijo. Preverite strani s podporo družbe Apple Inc. in Trgovine Play družbe Google.
144 Hz HDMI VRR, G-sync in FreeSync so dosegljivi pri igranju v osebnem računalniku, povezanem na OLED-televizor prek vhoda HDMI
Matter / Control4: ta funkcija bo na voljo v letu 2025 s posodobitvijo programske opreme.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.