    OLED Televizor 4K Ambilight

    55OLED810/12

    Neverjetna realističnost. Čudovita zasnova.

    Ta eleganten OLED-televizor Ambilight izžareva lepoto. Od minimalistilne zasnove in realistične slike do neverjetnega kinematografskega zvoka – navdušeni boste. Prijetna svetloba Ambilight naredi vse še večje in osupljivejše.

    Neverjetna realističnost. Čudovita zasnova.

    • 139 cm (55") televizor AMBILIGHT
    • 4K OLED. 144 Hz
    • Procesor P5 Perfect Picture z umetno inteligenco
    • Dolby Vision in Dolby Atmos
    Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight

    Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight

    Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.

    Svetel OLED-zaslon. Realistična slika v vsaki svetlobi.

    Svetel OLED-zaslon. Realistična slika v vsaki svetlobi.

    Realistična slika tega svetlega OLED-televizorja je vedno vrhunska, tudi ko televizor gledate pod kotom. Vsaka sprememba svetlobe v okolju se takoj izravna – karkoli gledate, črna je videti črna (in ne siva) in tudi najmanjše podrobnosti izstopajo iz senčnih in svetlih območij. Podprti so vsi glavni formati HDR.

    Slika je pristna, ne glede na to, kaj gledate. Procesor P5 z umetno inteligenco

    Slika je pristna, ne glede na to, kaj gledate. Procesor P5 z umetno inteligenco

    Philipsov procesor P5 z AI skrbi za prikaz slike, ki pričara občutek, kot da ste v središču dogajanja. Algoritem natančnega učenja z AI obdeluje signale na podoben način kot človeški možgani. Ne glede na to, kakšno vsebino gledate, podrobnosti in kontrasti so videti resnični, barve so bogate in gibanje popolnoma gladko.

    Kinematografsko doživetje pri gledanju vseh vsebin in igranju vseh iger

    Kinematografsko doživetje pri gledanju vseh vsebin in igranju vseh iger

    Pripravite se na vznemirljive vsebine. S tehnologijo Dolby Vision boste videli sliko, kakršno je želel režiser. Konec je razočaranja nad prizori, ki so pretemni, da bi jih videli. Od filmov do iger, zdaj lahko vidite vsako čudovito podrobnost.

    Tehnologija pristnega prostorskega zvoka

    Tehnologija pristnega prostorskega zvoka

    Združljivost s tehnologijama Dolby Atmos in DTS:X dvigne zvok tega televizorja na novo raven v katerem koli prostoru. Najnovejši filmi in igre, največji športni dogodki – z zvočnimi učinki v prostoru nad vami in okoli vas se boste počutili, kot da ste v središču dogajanja.

    Popoln zvok televizorja, karkoli gledate. Tehnologija IntelliSound.

    Popoln zvok televizorja, karkoli gledate. Tehnologija IntelliSound.

    Televizor Ambilight je opremljen s tehnologijo IntelliSound, zato vam lahko z uporabo umetne inteligence vedno zagotavlja najboljši zvok. Bodisi da gledate oddaje ali filme, vsebino z veliko govora, kot so novice, ali poslušate glasbo, televizor samodejno optimizira nastavitve. Ne želite uporabljati umetne inteligence? Ročno lahko izberete prednastavljene sloge zvoka ali pa nastavitve prilagodite sami.

    Razvedrilo, ki ga obožujete, z malce Googlove pomoči

    Razvedrilo, ki ga obožujete, z malce Googlove pomoči

    Kaj bi želeli gledati? Google TV združuje filme, oddaje in še več iz različnih vaših aplikacij in naročnin ter jih organizira za vas. Prejemali boste predloge glede na to, kaj vam je všeč, poleg tega lahko, kadar ste na poti, v telefonu z aplikacijo Google TV upravljate seznam vsebin za ogled.

    Popolna rešitev za igranje. Razburljivo igranje videoiger za vsakega igričarja.

    Popolna rešitev za igranje. Razburljivo igranje videoiger za vsakega igričarja.

    HDMI 2.1, izvorna hitrost osveževanja 120 Hz in ultra nizka zakasnitev vhodnega signala. Naj gre za neodvisno igro ali igro AAA, ta televizor Ambilight odlikujejo specifikacije, ki jih potrebujete za igranje po svojih željah. Za več nadzora lahko s funkcijo Game Bar 2.0 prilagodite način igranja, za igranje v oblaku pa lahko priključite Bluetooth gamepad. Igralci računalniških iger pa lahko uživajo v 144 Hz VRR prek vhoda HDMI.

    Povežite se z omrežji pametnega doma, glasovnimi pomočniki in še več

    Povežite se z omrežji pametnega doma, glasovnimi pomočniki in še več

    Popolna združljivost s sistemoma Matter zagotavlja preprosto povezavo televizorja 4K Ambilight v obstoječe omrežje pametnega doma. Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate satelitski ali kabelski sprejemnik ali zbudite Pomočnika Google, poleg tega je televizor združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexo, in s storitvijo Apple AirPlay.

    Premišljena zasnova. Okolju prijazna embalaža.

    Eleganten zaslon brez robov je videti prefinjeno v vsakem prostoru, ko je zaslon izklopljen, pa Ambilight ustvarja očarljivo razpoloženjsko osvetlitev. Tanek kovinski daljinski upravljalnik televizorja se polni brezžično in ima osvetljeno ozadje, ki zasveti ob premikanju. Embalaža je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in tudi priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.

    Tehnične specifikacije

    • Ambilight

      Funkcije Ambilight
      • Ambilight Suite
      • Način igre
      • Način Glasba
      • Prilagoditev barvi stene
      Različica Ambilighta
      3-stranska

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      55  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      139  cm
      Zaslon
      OLED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160p
      Izvorna hitrost osveževanja
      120  Hz
      Slikovni procesor
      Procesor P5 Perfect Picture z umetno inteligenco
      Izboljšava slike
      • Filmski način in samodejni filmski način
      • Calman
      • Pripravljen za funkcijo Calman Autocal in ročno umerjanje
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Filmmaker Mode
      • Igra
      • Domači kino
      • Vdelana tehnologija MEMC/FRC
      • Micro Dimming Perfect
      • Monitor
      • Osebno
      • Perfect Natural Motion
      Spremenljiva hitrost osveževanja
      144 Hz

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      Aplikacije Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • Apple TV
      • Disney+
      • Netflix*
      • Aplikacija NFT*
      • YouTube
      OS
      Google TV™
      Velikost pomnilnika (Flash)*
      32 GB

    • Funkcije Smart TV

      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Glasovni pomočnik*
      • Daljinski upravljalnik z mikrofonom
      • Podpira storitev Alexa
      • Hey Google
      Izkušnja pametnega doma
      • Control4
      • MATTER
      • Podpira Apple Home
      Vrstica za nadziranje iger
      Gamebar 2.0
      Podpora za TTS
      Da

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Glasbeni formati
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podprti formati podnapisov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Slikovni formati
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvok

      Avdio
      2.1-kanalni
      Izhodna moč (RMS)
      Izhodna moč: 70 W (RMS)
      Konfiguracija zvočnikov
      4 x 10 W zvočnik za srednje in visoke tone, 30 W nizkotonec
      Kodek
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      • DTS:X
      Izboljšava zvoka
      • A.I. EQ
      • Način AI
      • Način AVL
      • Jasen dialog
      • Dialog
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos
      • Razvedrilo
      • Profil poslušanja
      • Glasba
      • Nočni način
      • Izvirno
      • Osebno
      • Spatial Music
      Lastnosti slušalk
      Dolby Atmos za slušalke
      Glavni zvočnik
      2-smerni srednjetonec + visokotonec
      Nizkotonec
      Triple Ring Balance Quad PR

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      4
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 4K
      • Avdio povratni kanal
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Predvajanje z enim dotikom
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      • Wi-Fi 802.11ax, 2 x 2, dvopasovni
      • Bluetooth 5.2
      • Podpira Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI2
      Funkcije HDMI 2.1
      • eARC prek HDMI 2
      • Podpora za eARC/VRR/ALLM
      • Najv. hitrost podatkov 48 Gb/s
      EasyLink 2.0
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB

    • Podprte funkcije videa HDMI

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1, polna pasovna širina, 48 Gb/s
      • do 4K 144 Hz
      Igranje iger
      • AMD FreeSync Premium
      • ALLM
      • Dolby Vision Game
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • Združljiv s tehnologijo Nvidia G-Sync
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+ Adaptive
      • HLG

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      2294060
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      G
      Poraba energije v načinu SDR
      84  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      112  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      /
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2,0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      OLED

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Način Eco
      • Svetlobni senzor
      • Izklop slike (za radio)

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • 1 x kabel USB-C za polnjenje daljinskega upravljalnika
      • Napajalni kabel
      • Daljinski upravljalnik z brezžičnim polnjenjem
      • vodnik za hiter začetek
      • Varnostni in pravni napotki
      • Namizno stojalo

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Okvir s kovinskim robom
      Zasnova stojala
      Kovinsko satinirano kromirano sredinsko stojalo v obliki kapsule

    • Dimenzije

      Razdalja med 2 stojaloma
      500  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      300 x 300 mm
      Televizor brez stojala (Š x V x G)
      1226 x 708 x 68 mm
      Televizor s stojalom (Š x V x G)
      1226 x 773 x 230 mm
      Kartonski paket (Š x V x G)
      1460 x 860 x 160 mm
      Teža televizorja brez stojala
      17,14 kg
      Teža televizorja s stojalom
      20,6 kg
      Teža z embalažo
      25 kg

    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
    • Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
    • Razpoložljivost in delovanje storitev glasovnega upravljanja je odvisna od države in jezika.
    • Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC.
    • Google TV je naziv programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. YouTube, OK Google in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.
    • Razpoložljivost aplikacije Apple TV in storitve Apple TV+ se lahko razlikuje glede na državo ali regijo. Preverite strani s podporo družbe Apple Inc. in Trgovine Play družbe Google.
    • 144 Hz HDMI VRR, G-sync in FreeSync so dosegljivi pri igranju v osebnem računalniku, povezanem na OLED-televizor prek vhoda HDMI
    • Matter / Control4: ta funkcija bo na voljo v letu 2025 s posodobitvijo programske opreme.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.

