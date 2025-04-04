Ta eleganten OLED-televizor Ambilight izžareva lepoto. Od minimalistilne zasnove in realistične slike do neverjetnega kinematografskega zvoka – navdušeni boste. Prijetna svetloba Ambilight naredi vse še večje in osupljivejše.
Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight
Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.
Svetel OLED-zaslon. Realistična slika v vsaki svetlobi.
Realistična slika tega svetlega OLED-televizorja je vedno vrhunska, tudi ko televizor gledate pod kotom. Vsaka sprememba svetlobe v okolju se takoj izravna – karkoli gledate, črna je videti črna (in ne siva) in tudi najmanjše podrobnosti izstopajo iz senčnih in svetlih območij. Podprti so vsi glavni formati HDR.
Slika je pristna, ne glede na to, kaj gledate. Procesor P5 z umetno inteligenco
Philipsov procesor P5 z AI skrbi za prikaz slike, ki pričara občutek, kot da ste v središču dogajanja. Algoritem natančnega učenja z AI obdeluje signale na podoben način kot človeški možgani. Ne glede na to, kakšno vsebino gledate, podrobnosti in kontrasti so videti resnični, barve so bogate in gibanje popolnoma gladko.
Kinematografsko doživetje pri gledanju vseh vsebin in igranju vseh iger
Pripravite se na vznemirljive vsebine. S tehnologijo Dolby Vision boste videli sliko, kakršno je želel režiser. Konec je razočaranja nad prizori, ki so pretemni, da bi jih videli. Od filmov do iger, zdaj lahko vidite vsako čudovito podrobnost.
Tehnologija pristnega prostorskega zvoka
Združljivost s tehnologijama Dolby Atmos in DTS:X dvigne zvok tega televizorja na novo raven v katerem koli prostoru. Najnovejši filmi in igre, največji športni dogodki – z zvočnimi učinki v prostoru nad vami in okoli vas se boste počutili, kot da ste v središču dogajanja.
Televizor Ambilight je opremljen s tehnologijo IntelliSound, zato vam lahko z uporabo umetne inteligence vedno zagotavlja najboljši zvok. Bodisi da gledate oddaje ali filme, vsebino z veliko govora, kot so novice, ali poslušate glasbo, televizor samodejno optimizira nastavitve. Ne želite uporabljati umetne inteligence? Ročno lahko izberete prednastavljene sloge zvoka ali pa nastavitve prilagodite sami.
Razvedrilo, ki ga obožujete, z malce Googlove pomoči
Kaj bi želeli gledati? Google TV združuje filme, oddaje in še več iz različnih vaših aplikacij in naročnin ter jih organizira za vas. Prejemali boste predloge glede na to, kaj vam je všeč, poleg tega lahko, kadar ste na poti, v telefonu z aplikacijo Google TV upravljate seznam vsebin za ogled.
Popolna rešitev za igranje. Razburljivo igranje videoiger za vsakega igričarja.
HDMI 2.1, izvorna hitrost osveževanja 120 Hz in ultra nizka zakasnitev vhodnega signala. Naj gre za neodvisno igro ali igro AAA, ta televizor Ambilight odlikujejo specifikacije, ki jih potrebujete za igranje po svojih željah. Za več nadzora lahko s funkcijo Game Bar 2.0 prilagodite način igranja, za igranje v oblaku pa lahko priključite Bluetooth gamepad. Igralci računalniških iger pa lahko uživajo v 144 Hz VRR prek vhoda HDMI.
Povežite se z omrežji pametnega doma, glasovnimi pomočniki in še več
Popolna združljivost s sistemoma Matter zagotavlja preprosto povezavo televizorja 4K Ambilight v obstoječe omrežje pametnega doma. Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate satelitski ali kabelski sprejemnik ali zbudite Pomočnika Google, poleg tega je televizor združljiv tudi z napravami, ki podpirajo Alexo, in s storitvijo Apple AirPlay.
Premišljena zasnova. Okolju prijazna embalaža.
Eleganten zaslon brez robov je videti prefinjeno v vsakem prostoru, ko je zaslon izklopljen, pa Ambilight ustvarja očarljivo razpoloženjsko osvetlitev. Tanek kovinski daljinski upravljalnik televizorja se polni brezžično in ima osvetljeno ozadje, ki zasveti ob premikanju. Embalaža je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC in tudi priložena gradiva so natisnjena na recikliranem papirju.
Tehnične specifikacije
Ambilight
Funkcije Ambilight
Ambilight Suite
Način igre
Način Glasba
Prilagoditev barvi stene
Različica Ambilighta
3-stranska
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
55
palec
Velikost diagonale zaslona (cm)
139
cm
Zaslon
OLED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona
3840 x 2160p
Izvorna hitrost osveževanja
120
Hz
Slikovni procesor
Procesor P5 Perfect Picture z umetno inteligenco
Izboljšava slike
Filmski način in samodejni filmski način
Calman
Pripravljen za funkcijo Calman Autocal in ročno umerjanje
Crystal Clear
ECO
Filmmaker Mode
Igra
Domači kino
Vdelana tehnologija MEMC/FRC
Micro Dimming Perfect
Monitor
Osebno
Perfect Natural Motion
Spremenljiva hitrost osveževanja
144 Hz
Vhodna ločljivost zaslona
Ločljivost – hitrost osveževanja
576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
