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6900 series Izjemno tanek LED-televizor Smart Full HD
Izdelek ni več na voljo
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40PFS6909/12
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Upravljajte svoj televizor s pametno napravo
Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.
Zgodovina vdelane programske opreme
Kratka navodila za začetek uporabe
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