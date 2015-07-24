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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

6900 seriesIzjemno tanek LED-televizor Smart Full HD

40PFS6909/12

3

| (25) Ocene

Izjemno tanek LED-televizor Smart Full HD

LED-televizor Philips Smart serije 6900 ima izjemno ozko ploščo z diamantno rezano oblogo, ki vas povsem navduši. Ni pa samo prijetnega videza: vključuje številne funkcije, kot so Ambilight, 3D, Skype™ itd.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

Z 2-stransko funkcijo Ambilight

Izjemno tanek LED-televizor Smart Full HD

  • 102 cm (40")

  • LED-televizor Full HD

  • Dvojedrni

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Ambilight bo za vedno spremenil način gledanja televizije

Ambilight bo za vedno spremenil način gledanja televizije

Ustvarili ste prijeten dom po svojem okusu, zato se morate odločiti tudi za prijeten in privlačen televizor. Philipsova edinstvena tehnologija Ambilight znatno razširi zaslon za pristnejše užitke ob gledanju, saj s strani televizorja projicira zelo širok svetlobni sij na steno okoli televizorja. Barve, živahna slika in napeto dogajanje se z zaslona razširijo na ves dnevni prostor, zato je doživetje vedno razburljivejše, zanimivejše in pristnejše.

Wi-Fi Miracast™ – zaslon pametnega telefona prezrcalite na televizor

Wi-Fi Miracast™ – zaslon pametnega telefona prezrcalite na televizor

Vsebine pametne naprave zrcalite na televizor, da si jih lahko ogledajo tudi prijatelji in sorodniki. Fotografije, videoposnetke, igre in druge vsebine pametnega telefona in tabličnega računalnika z enostavnim ukazom prezrcalite na velik zaslon.

600Hz PMR za brezhibno in tekočo sliko

600Hz PMR za brezhibno in tekočo sliko

Nič ne more prekositi adrenalinskega navdušenja pri igrah, razburljivih športnih dogodkih ali akcijskih filmih. Zato ta televizor Philips vsebuje tehnologijo 600Hz Perfect Motion Rate, ki zagotavlja brezhibno sliko. Ko se vam ob gledanju poveča srčni utrip, slika ostane enako tekoča.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

25

Ocene

24/07/2015

Česká republika

Česká republika

Vynikající obraz

Philips má skoro nej obraz na trhu.Kdo jednou zkusí ambilight nebude chtít jinak))Software je pomalejší,ale to je u philipsu běžné.Nicméně stále je to hlavně tv,takže obraz má prioritu.Nedoporučuji ho předimenzovaným cvakálkům,co se neumí těšit z obrazu a dát čas ovladači.Jinak ano,má tmavší rohy.Je to cílené.Velikostí patří mezi větší obrazovky,takže tmavší rohy jsou proto aby se vyzdvihl celkový kontrast obrazu.Wifi plně funkční,menu jednoduché.Je to o zvyku,každá značka má menu jiné.Úplně nevím rozdíl mezi řadama tv philips,ale bylo mi doporučeno nejít pod řadu 7..tohle je sic 6909,ale ta nejvyšší šestková.Funguje parádně.Čím nižší,tím funkčně osekanější.Mohl jsem koupit tv s androidem,ale to má své plus i minus.Plus asi v neomezenosti aplikací.Minus..je to op systém..každý OP systém po čase zpomaluje zařízení,u počítače přeinstalujeme..u tlf použijeme root a přeinstalujeme..ale u tv?myslim že to ještě není domyšlené,je to marketingový tah..chce to ještě posečkat,než to vylepší..nemluvě o virech,červech atd...můžete použít antivir,ale to je další zpomalovač systému..nehledě když jde napíchnout telefon s OS,tak proč ne TV...podle mě je to zbytečnost..ještě jedno upozornění..tv podporuje méně rozšířenou VESA 300x300..má zapojení napájecího kabelu vodorovně,takže při umístění na zeď je nutné počítat s umístěním min 10cm od zdi..takže výsuvný držák..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD

03/03/2021

România

România

tv

Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire

Datum uporabe 2019-03-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire

Datum uporabe 2019-03-03

26/02/2021

България

България

Preverjen kupec

Страхотен Full HD телевизор

Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Aplikacija MyRemote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja in državo, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani www.philips.com/TV.

  2. Na spletni strani www.philips.com/TV preverite, katere storitve Smart TV so na voljo v vaši državi

  3. Ponudba Cloud TV je odvisna od razpoložljivosti in zakonodaje države

  4. Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejše. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.

  5. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

  6. TV-kamera Philips (PTA317) je naprodaj ločeno.

  7. Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

  8. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  9. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  10. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  11. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.