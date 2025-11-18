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Evnia Fast IPS Gaming monitor Igričarski monitor Quad HD

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Evnia Fast IPS Gaming monitorIgričarski monitor Quad HD

27M2N3501PA/00

Evnia Fast IPS Gaming monitor Igričarski monitor Quad HD

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Programska oprema in gonilniki

Gonilniki za Windows 10

  • verzija: V1.0
  • ZIP dat., 10.9 kB
  • 18 November 2025

Gonilniki za Windows 11

  • verzija: V1.0
  • ZIP dat., 10.9 kB
  • 18 November 2025

Priročniki in dokumentacija

Priročnik za namestitev

  • PDF dat., 7.9 MB
  • 20 March 2026

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 592.2 kB
  • 22 October 2025

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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