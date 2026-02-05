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Evnia Gaming Monitor Igričarski monitor Quad HD

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Evnia Gaming MonitorIgričarski monitor Quad HD

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor Igričarski monitor Quad HD

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Programska oprema in gonilniki

Programska oprema SmartControl

  • verzija: V7.0.0
  • ZIP dat., 136.6 MB
  • 5 February 2026

Gonilniki za Windows 8 - English (US)

  • verzija: 27M1N
  • ZIP dat., 10 kB
  • 22 October 2021

Priročniki in dokumentacija

Vodnik za hiter začetek - English (US)

  • PDF dat., 8.9 MB
  • 7 February 2024

Oznaka o energiji

  • PDF dat., 75.1 kB
  • 8 June 2023

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Garancija

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