Tehnologija barv IPS Nano prinaša širši barvni prostor in živo sliko

Pri uporabi, kjer je natančnost barv ključna, zaslon Nano IPS zagotavlja povsem natančne barve v širokem barvnem prostoru brez popačenja. Prinaša polnejše rdeče, bujnejše zelene in globlje modre odtenke. Izredno širok barvni spekter s tehnologijo IPS Nano Color omogočajo fosforni nanodelci s spektrom KSF, ki z absorpcijo odvečne svetlobe zaslona ustvarijo izjemne in povsem realistične barve. Naši zasloni dosegajo do 98 % barvnega standarda DCI-P3 in čistost barv, kot jo Društvo filmskih in televizijskih tehnikov določa za kinematografsko kakovost slike.