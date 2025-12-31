2 leti garancije
27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Pri uporabi, kjer je natančnost barv ključna, zaslon Nano IPS zagotavlja povsem natančne barve v širokem barvnem prostoru brez popačenja. Prinaša polnejše rdeče, bujnejše zelene in globlje modre odtenke. Izredno širok barvni spekter s tehnologijo IPS Nano Color omogočajo fosforni nanodelci s spektrom KSF, ki z absorpcijo odvečne svetlobe zaslona ustvarijo izjemne in povsem realistične barve. Naši zasloni dosegajo do 98 % barvnega standarda DCI-P3 in čistost barv, kot jo Društvo filmskih in televizijskih tehnikov določa za kinematografsko kakovost slike.
Igranje ne bi smelo predstavljati izbire med zatikajočim potekom igre in pokvarjenimi sličicami. AMD FreeSync™ Premium resnim igričarjem zagotavlja tekoče igranje brez migetanja pri največji zmogljivosti. Brez kompromisov – igrajte zanesljivo pri večji hitrosti osveževanja, nizki kompenzaciji hitrosti sličic in kratki zakasnitvi.
Pri igranju intenzivnih iger z velikimi hitrostmi osveževanja se lahko pojavi trganje slike brez optimalne sinhronizacije grafike. Ta zaslon Philips je potrjeno združljiv s tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®, kar zmanjšuje trganje in sinhronizira hitrost osveževanja monitorja z grafično kartico za tekočo izkušnjo igranja. Takojšen prikaz prizorov, ostrejši predmeti, izredno tekoče igranje iger, osupljivo doživetje slike in izredna tekmovalnost.
Nagrade
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu DP.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Barve na zaslonu: 10 bitov je mogoče doseči samo z ločljivostjo QHD pri 120 Hz
Pokritost DCI-P3 na podlagi CIE1976
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.