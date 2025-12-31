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Evnia Gaming MonitorIgričarski monitor Quad HD

27M1N5500ZA/00

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Ta igričarski monitor Philips vam nudi kristalno čiste slike in tekoče igranje. FreeSync, velika hitrost osveževanja 170 Hz in HDR vam omogočajo dovršeno in pristno izkušnjo. Zaslon s tankim okvirjem in izredno širokim barvnim spektrom izboljša vašo vizualno izkušnjo.
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  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Tehnologija barv IPS Nano prinaša širši barvni prostor in živo sliko

Tehnologija barv IPS Nano prinaša širši barvni prostor in živo sliko

Pri uporabi, kjer je natančnost barv ključna, zaslon Nano IPS zagotavlja povsem natančne barve v širokem barvnem prostoru brez popačenja. Prinaša polnejše rdeče, bujnejše zelene in globlje modre odtenke. Izredno širok barvni spekter s tehnologijo IPS Nano Color omogočajo fosforni nanodelci s spektrom KSF, ki z absorpcijo odvečne svetlobe zaslona ustvarijo izjemne in povsem realistične barve. Naši zasloni dosegajo do 98 % barvnega standarda DCI-P3 in čistost barv, kot jo Društvo filmskih in televizijskih tehnikov določa za kinematografsko kakovost slike.

AMD FreeSync™ Premium za tekoče igranje brez migetanja

AMD FreeSync™ Premium za tekoče igranje brez migetanja

Igranje ne bi smelo predstavljati izbire med zatikajočim potekom igre in pokvarjenimi sličicami. AMD FreeSync™ Premium resnim igričarjem zagotavlja tekoče igranje brez migetanja pri največji zmogljivosti. Brez kompromisov – igrajte zanesljivo pri večji hitrosti osveževanja, nizki kompenzaciji hitrosti sličic in kratki zakasnitvi.

Potrjena združljivost s tehnologijo NVIDIA® G-SYNC® za hitro igranje iger

Potrjena združljivost s tehnologijo NVIDIA® G-SYNC® za hitro igranje iger

Pri igranju intenzivnih iger z velikimi hitrostmi osveževanja se lahko pojavi trganje slike brez optimalne sinhronizacije grafike. Ta zaslon Philips je potrjeno združljiv s tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®, kar zmanjšuje trganje in sinhronizira hitrost osveževanja monitorja z grafično kartico za tekočo izkušnjo igranja. Takojšen prikaz prizorov, ostrejši predmeti, izredno tekoče igranje iger, osupljivo doživetje slike in izredna tekmovalnost.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu DP.

  3. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  5. MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  6. MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  7. Barve na zaslonu: 10 bitov je mogoče doseči samo z ločljivostjo QHD pri 120 Hz

  8. Pokritost DCI-P3 na podlagi CIE1976

  9. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  10. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  11. Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  13. Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  15. Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®

  16. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.