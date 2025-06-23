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Professional Monitor Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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Professional MonitorMonitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

Professional Monitor Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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Programska oprema in gonilniki

Gonilnik za Ethernet prek USB-C

  • verzija: V2.0
  • ZIP dat., 22.1 MB
  • 23 June 2025

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  • ZIP dat., 11.7 kB
  • 25 February 2022

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)

  • PDF dat., 6.2 MB
  • 24 August 2026

Oznaka o energiji

  • PDF dat., 560.2 kB
  • 27 July 2026

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