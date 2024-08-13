Naravnost osupljivo
Monitor Philips Thunderbolt™ 4 zagotavlja varno in zanesljivo priklopno rešitev. Zaslon z osvetlitvijo ozadja Mini LED in s certifikatom DisplayHDR™ 1400 zagotavlja vrhunsko kakovost slike in natančne barve za uporabnike, ki jim je barva zelo pomembna.
Brilliance 7000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ta priklopni monitor Philips je opremljen s povezavo Thunderbolt™ 4. V primerjavi z običajnimi monitorji USB-C tehnologija Thunderbolt™ 4 zagotavlja bliskovite hitrosti prenosa podatkov 40Gbps, podpira video visoke ločljivosti, omogoča večtokovni prenos za zaporedno povezovanje, zagotavlja do 90W napajanja zunanjih naprav in stabilno ethernetno povezavo 1Gbit/s.
Verižno povezovanje omogoča upravljanje več monitorjev in naprav prek enih samih vrat Thunderbolt na prenosnem računalniku. Vrata Thunderbolt na prenosnem računalniku povežite s tem monitorjem, nato pa lahko prek drugih vrat Thunderbolt na tem monitorju priključite drugi monitor 4K.
Ti Philipsovi zasloni uporabljajo visokozmogljive plošče, ki zagotavljajo slike z ločljivostjo UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Ne glede na to, ali ste zahteven strokovnjak, ki potrebuje izjemno podrobne slike za rešitve CAD, uporabljate aplikacije za 3D-grafiko ali ste finančni strokovnjak, ki dela z ogromnimi preglednicami, bodo Philipsovi zasloni poživili vaše slike in grafiko.
Nagrade
3.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Prednosti
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Slabosti
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum uporabe 2024-07-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum uporabe 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Preverjen kupec
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
Ta ocena je bila podana za Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Datum uporabe 2023-10-16
Ta ocena je bila podana za Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Datum uporabe 2023-10-16
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Vrednost odzivnega časa je enaka SmartResponse
Pokritost DCI-P3 na podlagi CIE1976
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976
Pokritost Rec 709 na podlagi CIE1976
Pokritost Rec 2020 na podlagi CIE1976
Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.
Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati specifikacije standarda za napajanje USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.
Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.
Pri SDR (standardnem dinamičnem razponu) lahko temperaturni razpon delovanja doseže do 40 °C.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.