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Monitor LCD-monitor s priključno postajo USB-C

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MonitorLCD-monitor s priključno postajo USB-C

276B1/00

Monitor LCD-monitor s priključno postajo USB-C

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Programska oprema in gonilniki

Priročnik, navodila

  • PDF dat., 1.7 MB
  • 18 December 2024

Programska oprema SmartControl

  • verzija: V7.0.0
  • ZIP dat., 136.6 MB
  • 5 February 2026

Priročniki in dokumentacija

Obvestilo o potrdilu TCO - English (US)

  • PDF dat., 291.7 kB
  • 8 June 2023

Vodnik za hiter začetek - English (US)

  • PDF dat., 1.5 MB
  • 1 June 2023

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