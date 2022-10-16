2 leti garancije
Serija B
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type-C s povezavo za napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih* prenosnikov. Ima tanek dvostranski priključek USB Type-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Glejte videoposnetke visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, hkrati pa se prenosni računalnik napaja in polni.
Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike ločljivosti Quad HD z 2560 x 1440 ali 2560 x 1080 slikovnimi pikami. Imajo visokozmogljive plošče z visoko gostoto slikovnih pik, podporo za širokopasovne vire, kot so USB-C, Displayport, HDMI, zato predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM, uporabljate 3D-grafične aplikacije ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno prikazujejo kristalno čiste slike.
Philipsovi zasloni imajo funkcijo za pomirjanje oči s certifikatom TÜV Rheinland, ki zmanjšuje utrujenost oči zaradi dolgotrajne uporabe računalnika. Philipsovi zasloni s certifikatom TÜV Rheinland za pomirjanje oči vam nudijo sliko brez migetanja in motečih odsevov, način zmanjšanja modre svetlobe, širok kot gledanja, manjše znižanje kakovosti slike z različnih kotov. Opremljeni so tudi z ergonomskim stojalom za idealno izkušnjo gledanja. Ohranite oči zdrave in povečajte delovno produktivnost.
Nagrade
4.4
od 5
16
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MolybdenNext
16/10/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvelý monitor
Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje
Prednosti
Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1
Slabosti
Pro ethernet jsou potreba drivery
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Olvg
13/01/2026
România
Super recomand
Monitorul funcțiuneaza foarte bine, insa mi-e neclar ce reprezinta patratul de langa Logo-ul Philips. Va rog sa imi explicati.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C
Pavvik
31/10/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
Ta ocena je bila podana za Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Ta ocena je bila podana za Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodih USB-C in DP kot HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.
Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.
Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.