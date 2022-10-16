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MonitorLCD-monitor s priključno postajo USB-C

276B1/00

4.4
| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

1 nagrada

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Ta monitor Philips vam nudi 90 W napajanje in enostavno priključno rešitev za prenosnike. Slike glejte v ločljivosti QHD in hkrati polnite prenosnik in ethernet prek enega samega kabla USB-C. Funkcije za pomirjanje oči s certifikatom TÜV za zmanjšanje utrujenosti oči.
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s priključno postajo USB-C

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  • Serija B

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C omogoča napajanje prenosnika neposredno prek monitorja

USB-C omogoča napajanje prenosnika neposredno prek monitorja

Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type-C s povezavo za napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih* prenosnikov. Ima tanek dvostranski priključek USB Type-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Glejte videoposnetke visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, hkrati pa se prenosni računalnik napaja in polni.

Kristalno čiste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Kristalno čiste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike ločljivosti Quad HD z 2560 x 1440 ali 2560 x 1080 slikovnimi pikami. Imajo visokozmogljive plošče z visoko gostoto slikovnih pik, podporo za širokopasovne vire, kot so USB-C, Displayport, HDMI, zato predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM, uporabljate 3D-grafične aplikacije ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno prikazujejo kristalno čiste slike.

Funkcija za pomirjanje oči s certifikatom TÜV za zmanjšanje utrujenosti oči

Funkcija za pomirjanje oči s certifikatom TÜV za zmanjšanje utrujenosti oči

Philipsovi zasloni imajo funkcijo za pomirjanje oči s certifikatom TÜV Rheinland, ki zmanjšuje utrujenost oči zaradi dolgotrajne uporabe računalnika. Philipsovi zasloni s certifikatom TÜV Rheinland za pomirjanje oči vam nudijo sliko brez migetanja in motečih odsevov, način zmanjšanja modre svetlobe, širok kot gledanja, manjše znižanje kakovosti slike z različnih kotov. Opremljeni so tudi z ergonomskim stojalom za idealno izkušnjo gledanja. Ohranite oči zdrave in povečajte delovno produktivnost.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-7185186

Ocene

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4.4

od 5

16

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvelý monitor

Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje

Prednosti

Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1

Slabosti

Pro ethernet jsou potreba drivery

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

13/01/2026

România

România

Super recomand

Monitorul funcțiuneaza foarte bine, insa mi-e neclar ce reprezinta patratul de langa Logo-ul Philips. Va rog sa imi explicati.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

31/10/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

Bardzo dobry monitor

Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.

Ta ocena je bila podana za Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

Ta ocena je bila podana za Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

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Omejitve odgovornosti

  1. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodih USB-C in DP kot HDMI.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  4. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  5. Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

  6. Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.

  7. Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

  8. Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.

  9. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  10. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.