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LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

Izdelek ni več na voljo

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LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

231TE4LB/00

LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

Izdelek ni več na voljo

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Programska oprema in gonilniki

Gonilniki za Windows 7 - English (US)

  • verzija: 231TE4LB
  • ZIP dat., 8.3 kB
  • 16 January 2012

Gonilniki za Windows XP – prenos datoteke Berime - English (US)

  • verzija: V1.0
  • PDF dat., 17.8 kB
  • 8 January 2024

Priročniki in dokumentacija

Obvestilo o potrdilu TCO - English (US)

  • PDF dat., 86.9 kB
  • 2 June 2023

Letak

  • PDF dat., 734 kB
  • 7 May 2024

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