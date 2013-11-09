IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD
  • Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD
  • Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD
  • Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD
  • Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD
  • Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD
  • Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD
  • Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

231TE4LB/00

3.5
| (6) Ocene
Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD
Doživite zabavno večpredstavnostno izkušnjo z zaslonom Philips Motivo Full HD. V kombinaciji s TV-sprejemnikom, vhodom HDMI in mogočnim zvokom je idealna izbira.
Poglej vse prednosti

z DTV-sprejemnikom

Vrhunsko TV-razvedrilo na monitorju LED Full HD

  • Motivo

  • 23 palcev (58,4 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

Tehnologija LED za naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Vgrajen digitalni TV-kanalnik za gledanje televizije na računalniškem monitorju

Monitor ima vgrajen digitalni televizijski kanalnik, ki omogoča sprejem in prikaz visokokakovostnih televizijskih signalov iz različnih virov.

LCD-zaslon polne visoke ločljivosti, ki znaša 1920x1080p

LCD-zaslon polne visoke ločljivosti, ki znaša 1920x1080p

Zaslon polne visoke ločljivosti ima širokozaslonsko ločljivost 1920 x 1080p. To je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti in zagotavlja najboljšo kakovost slike. Je popolnoma pripravljen na prihodnost, saj podpira signale 1080p iz vseh virov, vključno z najnovejšimi, kot so predvajalniki Blu-ray in napredne igralne konzole visoke ločljivosti. Obdelava signala je močno izboljšana, zato podpira tudi to veliko višjo kakovost signala in višjo ločljivost. Zagotavlja sliko s progresivnim izrisovanjem brez migetanja ter z izjemno svetlostjo in čudovitimi barvami.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.5

od 5

6

Ocene

3
2

09/11/2013

Polska

Polska

bardzo dobry TV

SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania

doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

03/09/2012

Polska

Polska

nic dodać nic ująć

Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki