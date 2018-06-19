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4000 series Tanek LED-televizor Full HD

Izdelek ni več na voljo

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4000 seriesTanek LED-televizor Full HD

22PFT4000/12

4000 series Tanek LED-televizor Full HD

Izdelek ni več na voljo

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Philips Smart TV App

Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.

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Philips Smart TV App

Programska oprema in gonilniki

Zgodovina vdelane programske opreme

  • verzija: 000.000.002.550
  • PDF dat., 500.4 kB
  • 19 June 2018

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 1 MB
  • 21 July 2026

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 638.7 kB
  • 20 July 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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