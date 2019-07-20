Izdelek ni več na voljo
Tanek LED-televizor Full HD
Vse, kar potrebujete, v kompaktni zasnovi: tanki LED-televizor Philips serije 4000 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Uživajte v živahnih slikah, jasnem zvoku in dodatnih funkcijah, kot so priročna dodatna vrata USB in HDMI. Idealna izbira za vsak prostor vašega doma.
56 cm (22")
LED-televizor Full HD
DVB-T/T2/C
Eleganten, kompakten in lahek. S televizorjem z majhnim zaslonom lahko v kuhinji uživate v najljubših oddajah, v garaži gledate sveže novice in na vrtu spremljate športne rezultate. Prenosni televizor je vedno rad tam, kjer je zabava.
Tradicionalni televizorji imajo ploščo, ki jih obdaja kot okvir. Naša izjemno tanka plošča je moderna in tanka, zato lahko uživate v večji sliki.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.
4.1
od 5
13
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Jurijs
22/07/2017
Latvija
Preverjen kupec
Super
Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Vlad67
25/05/2017
România
Un produs excelent
Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.