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Ali lahko aplikacijo Sonicare sinhroniziram z aplikacijo Apple Health?

Da, od različice 10.5.0 naprej se aplikacija Sonicare sinhronizira z aplikacijo Apple Health. 
 

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX9992/02 , HX9911/19 , HX9911/84 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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