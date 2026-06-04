Ali lahko aplikacijo Sonicare sinhroniziram z aplikacijo Apple Health?

Prvi korak:

Aplikacijo Sonicare prenesite iz trgovine z aplikacijami Apple in jo zaženite.



Drugi korak:

Izvedite korake za uporabo aplikacije Sonicare in povezavo zobne ščetke.



Tretji korak:

V aplikaciji Sonicare tapnite ikono ... v spodnjem desnem delu začetnega zaslona.

Tapnite razdelek Settings (Nastavitve).

(Nastavitve). Tapnite razdelek Apple Health settings (Nastavitve aplikacije Apple Health).

(Nastavitve aplikacije Apple Health). Sledite navodilom za povezavo z aplikacijo Apple Health na tej strani.

Za neprekinjeno sinhronizacijo z aplikacijo Apple Health mora biti zobna ščetka povezana z aplikacijo Sonicare in ves čas morate uporabljati aplikacijo Sonicare za iOS.