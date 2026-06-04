Philipsova podpora
Ali lahko aplikacijo Sonicare sinhroniziram z aplikacijo Apple Health?
Da, od različice 10.5.0 naprej se aplikacija Sonicare sinhronizira z aplikacijo Apple Health.
Prvi korak:
Aplikacijo Sonicare prenesite iz trgovine z aplikacijami Apple in jo zaženite.
Drugi korak:
Izvedite korake za uporabo aplikacije Sonicare in povezavo zobne ščetke.
Tretji korak:
Opomba:
- V aplikaciji Sonicare tapnite ikono ... v spodnjem desnem delu začetnega zaslona.
- Tapnite razdelek Settings (Nastavitve).
- Tapnite razdelek Apple Health settings (Nastavitve aplikacije Apple Health).
- Sledite navodilom za povezavo z aplikacijo Apple Health na tej strani.
Za neprekinjeno sinhronizacijo z aplikacijo Apple Health mora biti zobna ščetka povezana z aplikacijo Sonicare in ves čas morate uporabljati aplikacijo Sonicare za iOS.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX9992/02 , HX9911/19 , HX9911/84 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›