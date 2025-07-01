Kako naj shranim iztisnjeno materino mleko?

V steklenički ali posodi ali vrečki za shranjevanje materinega mleka lahko materino mleko hranite v hladilniku (pod 4 ⁰C/39 ⁰F) do 4 dni ali v zamrzovalniku (pod –18 ⁰C/0 ⁰F) 6–12 mesecev. Za dolgotrajno shranjevanje zelo priporočamo zamrzovanje (pod –20 ⁰C/–4 ⁰F).

Če materino mleko vzamete s sabo na pot, ga porabite v 4 urah.

Spodaj si oglejte priporočene temperature za shranjevanje in, kje lahko kupite pripomočke za shranjevanje

Priporočene temperature za shranjevanje mleka Mesto Temperatura Najdaljši čas shranjevanja Prostor Do 25 °C (77 °F) 4 ure Hladilnik < 4 °C (40 °F) 4 dni Zamrzovalnik < –18 °C (0 °F) (nižja ko je temperatura, bolje je) 6–12 mesecev Vir: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm