Kako uporabljate ročno prsno črpalko Philips Avent?
Če ne znate uporabljati ročne prsne črpalke Philips Avent, si oglejte spodnja navodila.
Pred prvo uporabo prsne črpalke in po vsaki uporabi vse dele razstavite, očistite in razkužite.
Opomba: Prsno črpalko vedno uporabljajte skupaj z blazinico.
Temeljito si umijte roke z milom in vodo ter poskrbite, da bodo vaše dojke čiste.
Sestavljeno ohišje črpalke pritisnite ob dojko. Prsna bradavica mora biti na sredini tako, da blazinica neprepustno tesni.
Ročaj nežno pritisnite navzdol, dokler ne začutite sesanja na dojki (glejte spodnjo sliko). Nato pustite, da se ročaj vrne v položaj mirovanja. Ta korak hitro petkrat ali šestkrat ponovite, dasprožite reakcijo "popuščanja".
Opomba: Ročaja ni treba potisniti do konca navzdol. Pritiskajte ga navzdol, dokler vam ni udobno. Čeprav ne uporabljate celotne moči sesanja, ki jo lahko razvije črpalka, bo mleko kmalu začelo teči.
Ko začne mleko teči, upočasnite ritem tako, da pritisnete ročaj in ga za trenutek zadržite, preden pustite, da se vrne v položaj mirovanja. Nadaljujte s tem ritmom, dokler mleko teče. Če imate utrujeno roko, poskusite uporabiti drugo ali pa črpajte iz druge dojke.
Opomba: Ne skrbite, če mleko ne začne teči takoj. Sprostite se in nadaljujte s črpanjem. Pretok mleka lahko spodbudite tako, da vsake toliko časa premaknete črpalko na dojki.
Nadaljujte s črpanjem, dokler ne začutite, da je dojka prazna.
Ko končate z iztiskanjem, prsno črpalko previdno odstranite z dojke in stekleničko odvijte z ohišja črpalke. Očistite druge uporabljene dele prsne črpalke.
Če imate pri uporabi ročne prsne črpalke Philips Avent še vedno težave, se za dodatno pomoč obrnite na nas.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:SCF430/13 , SCF430/16 , SCF430/10 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›