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Kako uporabljate ročno prsno črpalko Philips Avent?

Če ne znate uporabljati ročne prsne črpalke Philips Avent, si oglejte spodnja navodila.

Pred prvo uporabo prsne črpalke in po vsaki uporabi vse dele razstavite, očistite in razkužite.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: SCF430/13 , SCF430/16 , SCF430/10 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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