Philipsova podpora Kako sestavite ročno prsno črpalko Philips Avent?

Ta članek se nanaša na prsne črpalke Philips Avent, ki so prikazane v nadaljevanju.



Ročno prsno črpalko Philips Avent sestavite v skladu s koraki, ki so navedeni v nadaljevanju.



Opomba: Prepričajte se, da ste pred uporabo ustrezno očistili in razkužili vse dele prsne črpalke, ki pridejo v stik z materinim mlekom.

Sestavljanje ročne prsne črpalke (Beli) ventil vstavite v ohišje črpalke s spodnje strani. Ventil potisnite do konca (slika 1). Ohišje črpalke privijajte v desno na stekleničko, dokler ni trdno pritrjeno (slika 2). Držalo vstavite v silikonsko membrano. Prepričajte se, da je držalo vstavljeno do konca (slika 3). Silikonsko membrano vstavite v ohišje črpalke z zgornje strani. Membrana mora biti čvrsto nameščena okoli roba tako, da jo s prsti pritisnete navzdol, da zagotovite popolno tesnjenje (slika 4). Ročaj pritrdite na membrano tako, da odprtino v ročaju zataknete za konec držala. Ročaj potisnite navzdol na ohišje črpalke, da se zaskoči na mesto (slika 5). Blazinico namestite na ohišje črpalke in poskrbite, da rob prekriva ohišje črpalke. Notranji del blazinice potisnite v lijak ob vodu, ki je označen s puščico, in poskrbite, da so robovi blazinice ustrezno zatesnjeni okoli ohišja črpalke (slika 6). Velja samo za osnovno ročno prsno črpalko SCF417: Da odstranite ujet zrak, pritisnite navzdol med cvetnimi listi.