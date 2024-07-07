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Kako sestavite ročno prsno črpalko Philips Avent?

Ta članek se nanaša na prsne črpalke Philips Avent, ki so prikazane v nadaljevanju. 
 
Ročno prsno črpalko Philips Avent sestavite v skladu s koraki, ki so navedeni v nadaljevanju.

Opomba: Prepričajte se, da ste pred uporabo ustrezno očistili in razkužili vse dele prsne črpalke, ki pridejo v stik z materinim mlekom.

Kako sestavite ročno prsno črpalko Philips Avent?

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: SCF430/13 , SCF430/16 , SCF430/10 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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