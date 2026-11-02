IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Začetna stran podpore

Philipsova podpora

Kako shraniti dodatke Aqua sesalnika za mokro sesanje?

Vsak Philipsov sesalnik za mokro sesanje vključuje posodo za vodo in blazinice iz mikrovlaken. Za optimalno shranjevanje teh dodatkov po vsaki uporabi sledite spodnjim korakom (številke korakov ustrezajo slikam).

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: XC8349/01, XC8347/01, FC6904/01. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

Pogosta vprašanja

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali

Iščete nekaj drugega?

Odkrijte vse možnosti Philipsove podpore

Začetna stran podpore