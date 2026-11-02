Philipsova podpora Kako shraniti dodatke Aqua sesalnika za mokro sesanje?

Vsak Philipsov sesalnik za mokro sesanje vključuje posodo za vodo in blazinice iz mikrovlaken. Za optimalno shranjevanje teh dodatkov po vsaki uporabi sledite spodnjim korakom (številke korakov ustrezajo slikam).

Navodila za čiščenje: Ločite blazinico od posode za vodo. To omogoča, da se blazinica temeljito posuši. Popolnoma izpraznite posodo za vodo. V posodo dolijte nekaj navadne vode. Trdno zaprite pokrov posode. Pretresite posodo, da odstranite preostalo čistilno sredstvo. Znova izpraznite posodo za vodo. Ko je posoda prazna, pustite njen pokrov odprt, da bo lahko preostala voda izhlapela. Čistilno blazinico posušite na zraku in posodo za vodo shranite z odprtim pokrovom. Ko je blazinica popolnoma suha, jo shranite ob posodi za vodo. Da bo blazinica med shranjevanjem ostala suha, jo imejte ločeno od posode.