Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: XC8349/01, XC8347/01, FC6904/01. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›
Kako shraniti dodatke Aqua sesalnika za mokro sesanje?
Kdaj očistiti/zamenjati blazinice iz mikrovlaken sesalnika Philips?
Kako zamenjati baterije pokončnega sesalnika Philips SpeedPro (Max)?
Kako dolgo naj polnim sesalnik Philipsov brezžični sesalnik?
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Kako očistiti vlažilni trak sesalnika za mokro sesanje?
Čiščenje zbiralnika za vodo sesalnika za mokro sesanje Philips