Kako spremenim nastavitve hitrosti strgala Philips Satinelle?

Na voljo sta dve nastavitvi hitrosti. S pritiskom gumba za vklop/izklop lahko izberete nizko ali visoko hitrost.

Če gumb za vklop/izklop pritisnete enkrat, strgalo Philips Satinelle deluje pri visoki hitrosti (nastavitev II). Če gumb za vklop/izklop znova pritisnete, nastavitev hitrosti preklopi na nizko hitrost (nastavitev I). Če gumb za vklop/izklop pritisnete tretjič, se strgalo Philips Satinelle izklopi.