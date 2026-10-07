IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Začetna stran podpore

Philipsova podpora

Kako spremenim nastavitve hitrosti strgala Philips Satinelle?

Preberite navodila za prilagajanje nastavitev hitrosti električnega strgala Philips Satinelle, uporabo gumbov ter vklop in izklop naprave.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: BRE708/00, BRE719/00, BRE718/00. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

Pogosta vprašanja

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali

Iščete nekaj drugega?

Odkrijte vse možnosti Philipsove podpore

Začetna stran podpore