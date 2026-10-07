Kako spremenim nastavitve hitrosti strgala Philips Satinelle?
Preberite navodila za prilagajanje nastavitev hitrosti električnega strgala Philips Satinelle, uporabo gumbov ter vklop in izklop naprave.
Na voljo sta dve nastavitvi hitrosti. S pritiskom gumba za vklop/izklop lahko izberete nizko ali visoko hitrost.
Če gumb za vklop/izklop pritisnete enkrat, strgalo Philips Satinelle deluje pri visoki hitrosti (nastavitev II). Če gumb za vklop/izklop znova pritisnete, nastavitev hitrosti preklopi na nizko hitrost (nastavitev I). Če gumb za vklop/izklop pritisnete tretjič, se strgalo Philips Satinelle izklopi.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:BRE708/00, BRE719/00, BRE718/00. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›