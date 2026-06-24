Philipsova podpora Kako naj očistim filter sesalnika PowerPro Aqua?

Filter sesalnika Philips PowerPro Aqua lahko očistite na naslednji način:

Odstranite filter Nežno ga operite s čisto vodo Ožemite ga Naj se suši 24 ur Filter namestite nazaj v sesalnik

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako to naredite: