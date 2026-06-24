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Kako naj očistim filter sesalnika PowerPro Aqua?

Filter sesalnika Philips PowerPro Aqua lahko očistite na naslednji način:

  1. Odstranite filter
  2. Nežno ga operite s čisto vodo
  3. Ožemite ga
  4. Naj se suši 24 ur
  5. Filter namestite nazaj v sesalnik

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako to naredite:

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: FC6408/01 , FC6404/01 , FC6402/01 .

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