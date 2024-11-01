A complete solution to configure your iPad 9.7 device for Lumify use. Contains the Lumify iOS Power Module, Philips designed Lumify iOS iPad case for 9.7 inch models, Lumify iOS rigid cable, Lumify iOS mounting plate, Lumify iOS flex cable, and Lumify iOS charging cable.
We are always interested in engaging with you.
Let us know how we can help.
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.
Spletna stran je namenjena samo osebam, ki medicinske pripomočke uporabljajo kot profesionalci, vključno z osebami, ki opravljajo poklice v zdravstveni dejavnosti, osebami, ki delujejo za zdravstvene subjekte, ali subjekti, ki trgujejo z medicinskimi pripomočki kot profesionalci. Spletno mesto nikakor ni namenjeno potrošnikom ali splošni javnosti.
Ali ste oseba, ki izpolnjuje zgornja merila?