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Lumify iOS rigid cable

Lightning to USB-C rigid cable

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Lightning to USB-C rigid cable. Allows for the connection of the Lumify iOS Power Module to the iOS device when using either the iPhone or iPad cases. Rigid cable ensures secure & reliable connection between Lumify iOS Power Module & iOS device. Contains one rigid cable.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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