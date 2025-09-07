Zobna ščetka Sonicare ne vibrira

Če baterija zobne ščetke ni do konca napolnjena, je morda potrebna večja moč, da zobna ščetka vibrira. Priporočamo, da jo polnite vsaj 24 ur. Zobno ščetko lahko vedno pustite na polnilniku, da se to ne ponovi.



Če zobne ščetke niste uporabljali en mesec ali več, je morda baterija izpraznjena. Ročaj postavite na polnilnik. Baterija se polni, vendar lahko traja nekaj minut, preden se vklopi indikator napolnjenosti baterije. Priporočamo, da zobno ščetko polnite vsaj 24 ur.

