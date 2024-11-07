Philipsova podpora Zobna ščetka Sonicare se ne polni

Če vam spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj, če želite oddati elektronski garancijski zahtevek, s katerim vam bomo pomagali zagotoviti nadomestno napravo. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.



Če se zobna ščetka ne polni, vam lahko spodaj navedeni nasveti za odpravljanje težav pomagajo poiskati rešitev.



Priporočamo, da izvedete spodaj opisane korake v navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega.

1. Uporabite ustrezen polnilnik. Polnilniki za različne modele zobnih ščetk Sonicare se med seboj razlikujejo in niso združljivi z drugimi modeli Sonicare. Priporočamo, da zobno ščetko polnite z originalnim polnilnikom, ki ji je bil priložen.



Opomba: Če ste na Kitajskem in ste ščetko kupili pred 1. septembrom 2024, pokličite 4008 800 008 za podporo. 2. Uporabite drug vir napajanja. Se zobna ščetka ne polni, ko je vključena v električno vtičnico? Morda električna vtičnica ne deluje. Poskusite zobno ščetko napolniti v drugi vtičnici.

3. Preverite, ali sta polnilni adapter ali kabel poškodovana. Preverite, ali sta polnilni adapter ali kabel poškodovana. Če opazite poškodbe adapterja ali kabla, ga takoj prenehajte uporabljati. Kupite nadomestnega v naši spletni trgovini.



Opomba: Če ste na Kitajskem in ste ščetko kupili pred 1. septembrom 2024, pokličite 4008 800 008 za podporo. 4. Zobno ščetko pravilno namestite na polnilnik. Če uporabljate stojalo za polnjenje, podlogo ali kozarec, zobno ščetko postavite na sredino polnilnika. Zobna ščetka dvakrat kratko zapiska ali pa zasveti indikator baterije, kar pomeni, da je zobna ščetka pravilno nameščena na polnilnik.



Polnilnika ne polagajte na kovinsko površino ali v bližino drugih polnilnikov, saj lahko pride do motenj med polnjenjem. Ali imate še vedno težave z zobno ščetko? Če vam noben od teh nasvetov ne pomaga, je morda poškodovana notranjost zobne ščetke. Priporočamo, da za svojo zobno ščetko zahtevate popravilo ali zamenjavo.