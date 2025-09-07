Philipsova podpora Glava ščetke pade z zobne ščetke Sonicare

Če glava ščetke pade z zobne ščetke, vam bodo nasveti za odpravljanje težav v nadaljevanju pomagali poiskati rešitev.



Priporočamo, da izvedete spodaj opisane korake v navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega.

1. Pravilno pritrdite glavo ščetke. Če glava ščetke pada z ročaja zobne ščetke, preverite, ali je glava ščetke pravilno nameščena. Glavo ščetke držite tako, da so ščetine obrnjene v isto smer kot gumbi na zobni ščetki. Glavo ščetke trdno potisnite na zobno ščetko, da začutite, kako rahlo zaskoči. Majhen razmik med glavo ščetke in ročajem zobne ščetke je običajen in potreben. Glava ščetke se mora premikati, da ustvari pravo količino vibracij. 2. Očistite glavo ščetke ali ročaj. Na spodnjem delu glave ščetke in okoli kovinske gredi ne sme biti nečistoč. Za čiščenje lahko uporabite mlačno vodo ali mehko krpo. 3. Uporabite originalno glavo ščetke. Priporočamo uporabo originalnih glav ščetke Philips. Ponarejene glave ščetk se morda ne bodo prilegale in bodo padle z ročaja zobne ščetke. Ali imate še vedno težave z zobno ščetko? Če vam noben od teh nasvetov ne pomaga, je morda poškodovana notranjost zobne ščetke. Priporočamo, da za svojo zobno ščetko naročite popravilo ali zamenjavo.