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Glava ščetke pade z zobne ščetke Sonicare

Če glava ščetke pade z zobne ščetke, vam bodo nasveti za odpravljanje težav v nadaljevanju pomagali poiskati rešitev.

Priporočamo, da izvedete spodaj opisane korake v navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX3792/12 , HX3792/11 , HX6042/90 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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