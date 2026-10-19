Philipsova podpora Ne morem odpreti posode za prah v Philips SpeedPro (Max)

Če ne morete odpreti posode za prah sesalnika Philips SpeedPro (Max), je morda na voljo preprosta rešitev. Ugotovite, kako lahko to razrešite sami.

Ne upoštevate korakov za odpiranje posode za prah Ko poskušate odpreti posodo za prah sesalnika SpeedPro (Max), sledite tem korakom: Pritisnite gumb za sprostitev na vrhu sesalnika SpeedPro (Max), da sprostite posodo za prah. Odstranite posodo za prah Odprite pokrov posode za prah Izpraznite posodo Pokrov posode za prah namestite nazaj Ko klikne, je pravilno zaprt (glejte sliko 4) Posodo za prah namestite nazaj Ko klikne, je pravilno nameščena