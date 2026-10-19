IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Začetna stran podpore

Philipsova podpora

Ne morem odpreti posode za prah v Philips SpeedPro (Max)

Če ne morete odpreti posode za prah sesalnika Philips SpeedPro (Max), je morda na voljo preprosta rešitev. Ugotovite, kako lahko to razrešite sami.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: XC2011/01, XC3031/01, XC3133/01. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

Pogosta vprašanja

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali

Iščete nekaj drugega?

Odkrijte vse možnosti Philipsove podpore

Začetna stran podpore