Philipsova podpora
Ne morem odpreti posode za prah v Philips SpeedPro (Max)
Če ne morete odpreti posode za prah sesalnika Philips SpeedPro (Max), je morda na voljo preprosta rešitev. Ugotovite, kako lahko to razrešite sami.
Ko poskušate odpreti posodo za prah sesalnika SpeedPro (Max), sledite tem korakom:
- Pritisnite gumb za sprostitev na vrhu sesalnika SpeedPro (Max), da sprostite posodo za prah. Odstranite posodo za prah
- Odprite pokrov posode za prah
- Izpraznite posodo
- Pokrov posode za prah namestite nazaj Ko klikne, je pravilno zaprt (glejte sliko 4)
- Posodo za prah namestite nazaj Ko klikne, je pravilno nameščena
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: XC2011/01, XC3031/01, XC3133/01. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›