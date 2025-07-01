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Zobna ščetka Sonicare šibkeje vibrira

Če vam spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj , da oddate elektronsko garancijsko zahtevo, da vam lahko pomagamo pridobiti nadomestno napravo. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo. 

Če zobna ščetka vibrira šibkeje kot prej, vam lahko spodaj navedeni nasveti za odpravljanje težav pomagajo poiskati rešitev.

Priporočamo vam, da korakom sledite v spodaj navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega. 

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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