Philipsova podpora Zobna ščetka Sonicare šibkeje vibrira

Če vam spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj , da oddate elektronsko garancijsko zahtevo, da vam lahko pomagamo pridobiti nadomestno napravo. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.



Če zobna ščetka vibrira šibkeje kot prej, vam lahko spodaj navedeni nasveti za odpravljanje težav pomagajo poiskati rešitev.



Priporočamo vam, da korakom sledite v spodaj navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega.

1. Popolnoma napolnite baterijo. Zobna ščetka, katere baterija ni popolnoma napolnjena, bo morda potrebovala več energije, da bo lahko vibrirala z izvirno močjo. Priporočamo, da jo polnite čez noč, najmanj 24 ur.



Polnilniki različnih zobnih ščetk Sonicare se med seboj razlikujejo in niso združljivi z drugimi modeli ščetk Sonicare. Priporočamo, da zobno ščetko polnite z originalnim polnilnikom, ki ji je bil priložen. 2. Deaktivirajte funkcijo EasyStart. Nekatere zobne ščetke imajo privzeto aktivirano funkcijo EasyStart. Ta funkcija povzroči, da zobna ščetka po vsakem ščetkanju počasi poveča stopnjo vibracij. Vibracije se povečujejo pri prvih štirinajstih ščetkanjih. Če želite, da zobna ščetka normalno vibrira, priporočamo, da izklopite funkcijo EasyStart. 3. Zamenjajte glavo ščetke. To lahko pomeni tudi, da je glava ščetke obrabljena. Priporočamo, da glavo ščetke zamenjate vsake tri mesece. Novo glavo ščetke lahko kupite v naši spletni trgovini.



Če ste glavo ščetke nedavno zamenjali, pojdite na naslednji korak. 4. Spremenite način ščetkanja. Izbrani način vpliva na stopnjo vibracij zobne ščetke. Nekateri načini ščetkanja so manj zmogljivi, na primer TongueCare in Sensitive. Priporočamo, da povečate stopnjo vibracij tako, da spremenite način ščetkanja. Izklopite zobno ščetko in s pritiskanjem gumba za način/intenzivnost izberite želeni način. 5. Spremenite nastavitev intenzivnosti. Nekateri modeli zobnih ščetk imajo nastavitev intenzivnosti. V uporabniškem priročniku preverite, ali je zobna ščetka opremljena z nastavitvijo intenzivnosti. Izbrana nastavitev intenzivnosti lahko vpliva na stopnjo vibracij zobne ščetke. Izbirate lahko med različnimi stopnjami intenzivnosti. Zobna ščetka samodejno izbere stopnjo intenzivnosti glede na glavo ščetke, ki jo namestite.



Med ščetkanjem lahko intenzivnost spremenite s pritiskanjem gumba za način/intenzivnost. Intenzivnosti ni mogoče prilagajati, ko je ročaj izklopljen. Ali imate še vedno težave z zobno ščetko? Če vam noben od teh nasvetov ne pomaga, je morda poškodovana notranjost zobne ščetke. Priporočamo, da za svojo zobno ščetko zahtevate popravilo ali zamenjavo.