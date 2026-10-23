Moj sesalnik Philips oddaja nenavaden zvok

Če je motor ali izhodni filter sesalnika Philips zamašen, lahko oddaja nenavaden zvok.

To težavo odpravite tako, da očistite filtre sesalnika. Za posebna navodila za čiščenje filtra si oglejte uporabniški priročnik.



Sesalnik lahko oddaja nenavaden zvok tudi v primeru, da so se filtri premaknili. V tem primeru vrnite filtre na običajno mesto v sesalniku.