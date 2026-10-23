Moj sesalnik Philips oddaja nenavaden zvok

Če sesalnik Philips oddaja nenavaden zvok, preberite spodnji nasvet za odpravljanje težav, da odpravite to težavo.
Preverite, ali se je v nastavku, cevi ali gibki cevi sesalnika Philips zataknil kakšen predmet. Pretok zraka v sesalniku lahko delno blokira predmet, ki se zatakne v enem od teh delov naprave. V tem primeru odstranite predmet, preden nadaljujete s sesanjem.
Če uporabljate drug nastavek kot običajno, boste morda opazili, da sesalnik Philips oddaja drugačen zvok. Ko prenehate uporabljati nastavek, preverite, ali sesalnik znova zveni normalno. Če je tako, naj vas hrup ne skrbi, saj je to nekaj običajnega.
Če je drsnik moči sesanja na cevi sesalnika Philips odprt, lahko iz naprave prihaja nenavaden zvok. V tem primeru lahko zaprete drsnik, da preprečite nenavaden zvok.
Če je motor ali izhodni filter sesalnika Philips zamašen, lahko oddaja nenavaden zvok. To težavo odpravite tako, da očistite filtre sesalnika. Za posebna navodila za čiščenje filtra si oglejte uporabniški priročnik.
Sesalnik lahko oddaja nenavaden zvok tudi v primeru, da so se filtri premaknili. V tem primeru vrnite filtre na običajno mesto v sesalniku.
Če je posoda za prah sesalnika Philips polna, lahko aparat oddaja nenavaden zvok. Očistite posodo za prah, da odpravite ta pojav. Za posebna navodila za čiščenje posode za prah si oglejte uporabniški priročnik.
Če zgornji primeri ne veljajo za vas, je motor sesalnika Philips morda poškodovan. V tem primeru se za dodatno pomoč obrnite na nas.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:XC5041/01, XC5141/01, XC5043/01. Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›