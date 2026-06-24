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Krtača sesalnika Philips PowerPro Stick se ne vrti

Če se krtača sesalnika Philips PowerPro Stick ne vrti, je morda umazana. Ugotovite, kako lahko krtačo očistite sami.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: FC6408/01 , FC6171/01 , FC6404/01 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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