Krtača sesalnika Philips PowerPro Stick se ne vrti

2 leti garancije
Če se krtača sesalnika Philips PowerPro Stick ne vrti, je morda umazana. Ugotovite, kako lahko krtačo očistite sami.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: FC6408/01 , FC6171/01 , FC6404/01 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›
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