Philipsova podpora Krtača sesalnika Philips PowerPro Stick se ne vrti

Če se krtača sesalnika Philips PowerPro Stick ne vrti, je morda umazana. Ugotovite, kako lahko krtačo očistite sami.

Očistite krtačo in z nje odstranite lase in kosme Krtačo sesalnika Philips PowerPro Stick lahko očistite po naslednjem postopku: Odprite pokrov nastavka in odstranite krtačo Z nastavka odstranite lase in kosme. Če se lasje zapletejo okoli krtače, jih lahko odrežete s škarjami Krtačo namestite nazaj v nastavek in zaprite pokrov Če z navedenimi rešitvami ne odpravite težave, se obrnite na nas.