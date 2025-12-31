2 leti garancije
Novo
XV3101/01
2-krat čistejša tla v primerjavi z ročnim pomivanjem***: Globinsko čiščenje odstrani do 99,9 % bakterij*.
2-krat hitrejše pomivanje v primerjavi z ročnim pomivanjem: Izkusite čiščenje, ki skrajša čas pomivanja na polovico.**
Originalna tehnologija OneUp: Patentirana tehnologija, ki dovaja čisto vodo in tiho črpa umazano vodo.
Brezžična in gibljiva zasnova: Uživajte v neomejenem gibanju s 360° vrtljivim zglobom.
Dolgotrajnejša baterija in odstranljive krpe: Do 50 minut neprekinjenega čiščenja.
Očisti maščobo, madeže, lepljivo umazanijo, fini prah in vsakodnevno umazanijo na tleh. Za sijoča tla brez ostankov in prog ter odstranjevanje do 99,9 % bakterij*
Uživajte v čiščenju tal brez težav, brez vedra, ožemanja ali izpiranja. Električni mop Philips OneUp poenostavi vsak korak.
Zahvaljujoč patentirani tehnologiji OneUp ste lahko prepričani, da ne širite umazanije. Dovaja čisto vodo na tla, medtem ko tiho črpa umazano vodo. Ves čas.
Novo
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Ocene
Vizualno čisto: merjenje sijaja očiščene površine, testirano s tekočinami, v primerjavi z ročnimi mopi
Merjeno v primerjavi z ročnim pomivanjem na nevpojnih tleh v skladu s pogoji aklimatizacije IEC60335-2-2.
Testirano na določenem testnem območju, z vzorci E. Coli in S. Aureus, samo z vodo.
Na podlagi velikosti hiše 125 m².