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  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
  • Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!

Novo

Philips OneUp serije 3000Električni mop

XV3101/01

Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!
Pozabite na krpe, ki razmazujejo umazanijo! Pozdravite električni mop Philips OneUp: mop, ki je spremenil način čiščenja in zagotavlja 2-krat čistejša tla 2-krat hitreje***. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji OneUp vsesa umazano vodo, medtem ko na tla dovaja čisto vodo za brezhibno čistočo.
Poglej vse prednosti

Čisto kot še nikoli doslej.

Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!

  • 2-krat čistejša tla v primerjavi z ročnim pomivanjem***: Globinsko čiščenje odstrani do 99,9 % bakterij*.

  • 2-krat hitrejše pomivanje v primerjavi z ročnim pomivanjem: Izkusite čiščenje, ki skrajša čas pomivanja na polovico.**

  • Originalna tehnologija OneUp: Patentirana tehnologija, ki dovaja čisto vodo in tiho črpa umazano vodo.

  • Brezžična in gibljiva zasnova: Uživajte v neomejenem gibanju s 360° vrtljivim zglobom.

  • Dolgotrajnejša baterija in odstranljive krpe: Do 50 minut neprekinjenega čiščenja.

Ne popuščajte pri čistoči, samo Philips OneUp čisti kot OneUp.

Ne popuščajte pri čistoči, samo Philips OneUp čisti kot OneUp.

Očisti maščobo, madeže, lepljivo umazanijo, fini prah in vsakodnevno umazanijo na tleh. Za sijoča tla brez ostankov in prog ter odstranjevanje do 99,9 % bakterij*

Brez vedra in brez težav: brezskrbno čiščenje od začetka do konca

Brez vedra in brez težav: brezskrbno čiščenje od začetka do konca

Uživajte v čiščenju tal brez težav, brez vedra, ožemanja ali izpiranja. Električni mop Philips OneUp poenostavi vsak korak.

Originalna patentirana tehnologija OneUp

Originalna patentirana tehnologija OneUp

Zahvaljujoč patentirani tehnologiji OneUp ste lahko prepričani, da ne širite umazanije. Dovaja čisto vodo na tla, medtem ko tiho črpa umazano vodo. Ves čas.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Nadomestne krpe

    XV1882/10
    • Tla srečajo nežna mikrovlakna: čisti trda tla, vključno z občutljivimi in nevpojnimi.
    • 50 % hitrejše sušenje kot ročno pomivanje: pomivajte in sušite hkrati za brezhibno čista tla.**
    • Enostavno odstranljive: zasnovane za enostavno električno pomivanje in čiščenje brez nesnage.
    • Tehnologija OneUp: patentirana tehnologija dovaja čisto vodo in tiho črpa umazano vodo.
    • Za večkratno uporabo do 6 mesecev: nadomestne krpe Philips OneUp so primerne za pranje v stroju in ročno pranje.

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Nadomestne krpe

    XV1882/20
    • Tla srečajo nežna mikrovlakna: čisti trda tla, vključno z občutljivimi in nevpojnimi.
    • 50 % hitrejše sušenje kot ročno pomivanje: pomivajte in sušite hkrati za brezhibno čista tla.**
    • Enostavno odstranljive: zasnovane za enostavno električno pomivanje in čiščenje brez nesnage.
    • Tehnologija OneUp: patentirana tehnologija dovaja čisto vodo in tiho črpa umazano vodo.
    • Za večkratno uporabo do 6 mesecev: nadomestne krpe Philips OneUp so primerne za pranje v stroju in ročno pranje.

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Čistilo za tla

    XV1892/02
    • Podaljša življenjsko dobo krpe: formula za enostavno in optimalno odmerjanje zmanjšuje obrabo.
    • Preprosto doziranje s pakiranjem za do 40 uporab: ultra koncentrirana formula zagotavlja nežno čiščenje.
    • Hitro sušenje: 50 % hitrejše sušenje v primerjavi z ročnim pomivanjem za brezhibno čistočo.**
    • Ekonomična rešitev: eno pakiranje nadomesti do tri steklenice običajnega detergenta.
    • Primerno za hišne ljubljenčke in družine: ščiti površine in spodbuja bolj zdravo okolje.

Ocene

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Omejitve odgovornosti

  1. Vizualno čisto: merjenje sijaja očiščene površine, testirano s tekočinami, v primerjavi z ročnimi mopi

  2. Merjeno v primerjavi z ročnim pomivanjem na nevpojnih tleh v skladu s pogoji aklimatizacije IEC60335-2-2.

  3. Testirano na določenem testnem območju, z vzorci E. Coli in S. Aureus, samo z vodo.

  4. Na podlagi velikosti hiše 125 m².