Pozabi stari mop, tukaj je OneUp!

Pozabite na krpe, ki razmazujejo umazanijo! Pozdravite električni mop Philips OneUp: mop, ki je spremenil način čiščenja in zagotavlja 2-krat čistejša tla 2-krat hitreje***. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji OneUp vsesa umazano vodo, medtem ko na tla dovaja čisto vodo za brezhibno čistočo.