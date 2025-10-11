IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Seriji 6000 in 7000 Komplet nadomestnih mokrih filtrov

Podpora

Seriji 6000 in 7000Komplet nadomestnih mokrih filtrov

XV1770/10

Seriji 6000 in 7000 Komplet nadomestnih mokrih filtrov

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Komplet nadomestnih mokrih filtrov je združljiv z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio serij 7000 in 6000. Vsebuje 2 seta mokrih filtrov. Priporočamo menjavo vsakih šest mesecev.

  • PDF dat.
  • 11 October 2025