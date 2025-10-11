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Seriji 6000 in 7000 Komplet nadomestnih mokrih filtrov
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XV1770/10
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Komplet nadomestnih mokrih filtrov je združljiv z brezžičnimi sesalniki za sesanje in pomivanje Philips AquaTrio serij 7000 in 6000. Vsebuje 2 seta mokrih filtrov. Priporočamo menjavo vsakih šest mesecev.