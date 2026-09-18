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Komplet dodatkov Krpe iz mikrovlaken

Izdelek ni več na voljo

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Komplet dodatkovKrpe iz mikrovlaken

XV1700/01

Komplet dodatkov Krpe iz mikrovlaken

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Krpe iz mikrovlaken učinkovito odstranjujejo umazanijo in madeže. Združljiva je z vsemi brezžičnimi sesalniki Philips s funkcijo Aqua, od teh modelov naprej: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

  • PDF dat.
  • 18 September 2026

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