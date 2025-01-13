A porszívó szìvóereje nagyon jó. A motor erős, de csendes. Könnyen kezelhető a gép, könnyű felemelni. Nagyon sok port fel lehet szívni vele a porzsák kapacitása miatt. A porszìvófej-világítás segítségével a szabad szemmel nem látható szennyeződéseket is el tudjuk távolítani. A hosszú kábel és gégecső nagyon praktikus. Praktikus formatervezés. Nagyon szeretem!