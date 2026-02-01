XD2152/12
Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.
Zmogljiv, kompakten in učinkovit – sesalnik s vrečko Philips serije 2000 zagotavlja temeljito čiščenje vseh vrst tal, s prilagodljivo močjo sesanja, enostavnim shranjevanjem in filtrom HEPA, ki zajame >99,9 % drobnega prahuVeč o izdelku
Uživajte v veliki moči sesanja zahvaljujoč 800 W motorju. Učinkovito odstranjuje prah s trdih tal in preprog ter tako poskrbi, da je vaš dom svež in čist.
Enostavno prilagodljiv s pomočjo nožne stopalke za trda tla ali preproge. Njegova zaprta zasnova zagotavlja tesen stik s površino, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše čiščenje.
Prihranite dragocen prostor za shranjevanje s kompaktno in lahko zasnovo. Enostavno ga pospravite v omare. Dovolj je lahek tudi za enostavno dvigovanje na polico.
Izberite ustrezno stopnjo sesanja za vsa opravila čiščenja in vse površine v vašem domu.
Uživajte v neprekinjenem čiščenju z 9-metrskim dosegom od vtičnice do nastavka, ki omogoča čiščenje več prostorov in velikih površin brez menjave vtičnic.
Velika 3-litrska komora za prah in univerzalne vrečke z dolgo življenjsko dobo omogočajo optimalno sesalno moč do napolnjenosti ter zatesnjeno odstranjevanje brez nereda.
Ozki nastavek je nameščen na sesalniku, zato ga zlahka dosežete, kadar koli ga potrebujete.
Izdelano s preciznostjo in skrbnostjo na Nizozemskem, kar odraža Philipsovo dediščino inovacij, kakovosti in zanesljivosti. Registrirajte se pri nas na spletu za brezplačno 2-letno garancijo.
Nastavek za pohištvo 110 mm je zasnovan za optimalno čiščenje mehkega pohištva, kot so blazine, kavči in naslonjači, ter tudi za odstranjevanje živalskih dlak.
Krtača SuperTurbo Carpet omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.
