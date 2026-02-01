Iskalni pojmi

  • Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje. Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje. Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.
  • Play Pause

    Sesalnik z vrečko serije 2000 Sesalnik

    XD2142/12

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.

    Zmogljiv, kompakten in učinkovit – Philipsov sesalnik s vrečko serije 2000 zagotavlja temeljito čiščenje vseh vrst tal, z nastavljivo močjo sesanja, enostavnim shranjevanjem in filtrom HEPA, ki zajame >99,9 % drobnega prahu

    Več o izdelku

    Sesalnik z vrečko serije 2000 Sesalnik

    Podobni izdelki

    Vsi Sesalnik z vrečko

    Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.

    Trpežna zasnova, ki ji lahko zaupate

    • 800 W
    • Prilagodljiva moč sesanja
    • Kompakten in lahek
    • Filter HEPA
    800 W motor za izjemno zmogljivost

    800 W motor za izjemno zmogljivost

    Uživajte v veliki moči sesanja zahvaljujoč 800 W motorju. Učinkovito odstranjuje prah s trdih tal in preprog ter tako poskrbi, da je vaš dom svež in čist.

    Večnamenski nastavek za odlično čiščenje različnih vrst tal

    Večnamenski nastavek za odlično čiščenje različnih vrst tal

    Enostavno nastavljiv z nožnim pedalom za trda tla ali preproge. Njegova zaprta zasnova zagotavlja tesen stik s površino, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše čiščenje.

    Kompaktna oblika za preprosto shranjevanje

    Kompaktna oblika za preprosto shranjevanje

    Prihranite dragocen prostor za shranjevanje s kompaktno in lahko zasnovo. Enostavno ga pospravite v omare. Dovolj jelahek, da ga z lahkoto dvignete na polico.

    Prilagodljiva moč sesanja za vsa opravila čiščenja

    Prilagodljiva moč sesanja za vsa opravila čiščenja

    Izberite ustrezno stopnjo sesanja za vsa opravila čiščenja in vse površine v vašem domu.

    Z 9-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla

    Z 9-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla

    Uživajte v neprekinjenem čiščenju z 9-metrskim dosegom od vtičnice do nastavka, ki omogoča čiščenje več prostorov in velikih površin brez menjave vtičnic.

    Enostavne vrečke z dolgo življenjsko dobo se prilegajo v veliko 3 l komoro za prah

    Enostavne vrečke z dolgo življenjsko dobo se prilegajo v veliko 3 l komoro za prah

    Velika 3-litrska komora za prah in univerzalne vrečke z dolgo življenjsko dobo omogočajo optimalno sesalno moč do napolnjenosti ter zatesnjeno odstranjevanje brez nereda.

    Nastavek na aparatu: priročno shranjen, vedno pri roki

    Nastavek na aparatu: priročno shranjen, vedno pri roki

    Ozki nastavek je nameščen na sesalniku, zato ga zlahka dosežete, kadar koli ga potrebujete.

    Razvito in zasnovano na Nizozemskem

    Razvito in zasnovano na Nizozemskem

    Izdelano s preciznostjo in skrbnostjo na Nizozemskem, kar odraža Philipsovo dediščino inovacij, kakovosti in zanesljivosti. Registrirajte se pri nas na spletu za brezplačno 2-letno garancijo.

    Nastavek za čiščenje pohištva za sesanje kavčev, blazin in živalskih dlak

    Nastavek za čiščenje pohištva za sesanje kavčev, blazin in živalskih dlak

    Nastavek za pohištvo 110 mm je zasnovan za optimalno čiščenje mehkega pohištva, kot so blazine, kavči in naslonjači, ter tudi za odstranjevanje živalskih dlak.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Barva
      Svetlo siva
      Raven hrupa (moč)
      <77 dB
      Prostornina za prah
      3 l
      Območje delovanja
      12 metrov
      Vhodna moč (IEC)
      800 W
      Vhodna moč (največja)
      850 W
      Filter motorja
      Pralni filter
      Izhodni filter
      Filter HEPA
      Cevni spoj
      Stožčast
      Ročaj za prenašanje
      Spredaj in zgoraj
      Vrsta cevi
      2-delna kovinska teleskopska cev
      Vrsta kolesc
      Plastika
      Shranjevanje dodatkov
      Da
      Vrsta vrečke za prah
      s-bag
      Vrečke za prah so priložene
      x2
      Dolžina kabla
      9 metrov

    • Dodatki

      Dodatni nastavki
      Nastavek za pohištvo 110m, SuperTurbo krtača

    • Združljivost

      Kompatibilni dodatek 1
      CP1349
      Kompatibilni dodatek 2
      Vhodni filter CP0537
      Kompatibilni dodatek 3
      Izhodni filter CP0538
      Priloženi dodatki 1
      Večnamenski nastavek, 2v1 ozki nastavek, nastavek za pohištvo

    • Teža in dimenzije

      Dimenzije izdelka (D x Š x V)
      411 x 269 x 241  mm
      Teža izdelka
      3,74  kg

    • Prijazno do okolja

      Embalaža
      100-% reciklirani materiali
      Uporabniški priročnik
      100-% recikliran papir

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    • *99,9 % pobiranje prahu na trdih tleh z režami (IEC62885)

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.