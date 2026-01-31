Hitro in močno vsakodnevno čiščenje

PowerUp s 360° nastavkom in do 100 AW(2) sesalne moči pritegne več umazanije iz vseh smeri za hitrejše čiščenje. Zasnova proti zapletanju in enostavno odpiranje posode za preprosto vzdrževanje. Do 50 min(5) delovanja in 3 dodatki za čiščenje celotnega doma.