Novo
XC2213/10
Hitro in močno vsakodnevno čiščenje
PowerUp s 360° nastavkom in do 100 AW(2) sesalne moči pritegne več umazanije iz vseh smeri za hitrejše čiščenje. Zasnova proti zapletanju in enostavno odpiranje posode za preprosto vzdrževanje. Do 50 min(5) delovanja in 3 dodatki za čiščenje celotnega doma.
Visoka zmogljivost do 100 AW(2)
360° nastavek dvigne 99,99 % prahu(4) v vseh smereh
Do 50 min delovanja(5)
Tehnologija PowerUp povečuje moč sesanja na trdih tleh in preprogah s patentiranim nastavkom v obliki črke V in zmogljivim motorjem ter tako pritegne več umazanije z manj truda za do 50 % čistejša tla (3).
Patentiran nastavek PowerUp zagotavlja 360° sesanje iz vseh smeri – naprej, nazaj in vstran – za hitrejše čiščenje, zato ni treba večkrat čistiti istega območja. Njegova visoko zmogljiva zasnova zajame do 99,99 % (4) prahu s tal.
Moč sesanja do 100 AW (2) – naš brezžični pokončni sesalnik odstranjuje trdovratno umazanijo, prah in lase ter temeljito čisti preproge, trda tla in oblazinjeno pohištvo. Lahko ste prepričani, da je vsak kotiček temeljito očiščen.
Ocene
(1) Najvišje povprečno pobiranje prahu in umazanije na trdih in mehkih tleh po standardu IEC 62885-2:2021, testirano v primerjavi z vrhunskimi pokončnimi sesalniki brez vzvratnega sesanja, EU, 2025.
(2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) razdelek 5.11, v načinu Turbo na vstopu.
(3) „Čistejši“ se nanaša na manj preostale umazanije in prahu po standardu IEC 62885-2:2021, testirano v primerjavi s povprečjem vrhunskih pokončnih sesalnikov, EU, 2025.
(4) Na trdih tleh, v najmočnejšem načinu.
(5) V načinu Eco, na trdih tleh, v ročnem načinu.
(6) ≥99,9 %, 0,5–0,7 μm, filtriranje celotnega aparata testirano po standardu IEC 62885-4. Alergeni se nanašajo na neživo snov.
(7) S suhim nastavkom na trdih tleh.