IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
  • Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma

Izdelek ni več na voljo

FidelioSlušalke

X2HR/00

4.4
| (7) Ocene
Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma
S slušalkami Fidelio X2HR lahko v udobju lastnega doma uživate v pristnem doživetju zvoka vrhunske kakovosti. Potopite se v čist zvok, z vsemi podrobnostmi in zasnovo po meri, izdelano za vaš popoln užitek.
Poglej vse prednosti

Zvok visoke kakovosti v udobju vašega doma

  • Zvok visoke ločljivosti

  • Nadušesne

  • Akustično odprta zasnova zadnjega dela

  • Zračne ušesne blazinice

Priložen je adapter s 3,5 mm na 6,3 mm

Zmogljive 50 mm akustične enote iz neodima za širok, a natančen razpon

Zmogljive 50 mm akustične enote iz neodima za širok, a natančen razpon

Vsak zvočnik je skrbno izbran, naravnan in preizkušen in zagotavlja najbolj podroben naraven zvok. 50 mm akustične enote uporabljajo zmogljive neodimove magnete za reprodukcijo vse dinamike vaše glasbe in posredujejo dobro uravnotežene čiste nizke tone in čiste srednje in visoke frekvence.

Akustična odprta arhitektura zadnjega dela za pristen zvok

Akustična odprta arhitektura zadnjega dela za pristen zvok

Akustična odprta arhitektura zadnjega dela preprečuje pritisk in vročino za akustično enoto in s tem omogoča obsežno prosto gibanje membrane, kar prispeva k čistosti zvoka in bolj gladkim razširjenim visokim frekvencam.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

7

Ocene

4
3
2

04/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod!

Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti

Prednosti

Zvuk / Izrada / Kvalitetni materijali / Promjenjivi kabel / Zamjenjivi jastučići

Slabosti

Ništa (ev. bi jastučići mogli biti od kože umjesto baršuna)

Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Headphones

Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Headphones

28/05/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vynikající sluchátka

Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.

Prednosti

Zvuk, pohodlí, kvalita

Slabosti

Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)

Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Sluchátka

Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Sluchátka

22/01/2023

Polska

Polska

Preverjen kupec

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Prednosti

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Slabosti

-Nie znalazłem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Słuchawki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Słuchawki

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki