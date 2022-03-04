2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
X2HR/00
Zvok visoke ločljivosti
Nadušesne
Akustično odprta zasnova zadnjega dela
Zračne ušesne blazinice
Vsak zvočnik je skrbno izbran, naravnan in preizkušen in zagotavlja najbolj podroben naraven zvok. 50 mm akustične enote uporabljajo zmogljive neodimove magnete za reprodukcijo vse dinamike vaše glasbe in posredujejo dobro uravnotežene čiste nizke tone in čiste srednje in visoke frekvence.
Akustična odprta arhitektura zadnjega dela preprečuje pritisk in vročino za akustično enoto in s tem omogoča obsežno prosto gibanje membrane, kar prispeva k čistosti zvoka in bolj gladkim razširjenim visokim frekvencam.
4.4
od 5
7
Ocene
zBunjo
04/03/2022
Hrvatska
Vrhunski proizvod!
Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti
Prednosti
Zvuk / Izrada / Kvalitetni materijali / Promjenjivi kabel / Zamjenjivi jastučići
Slabosti
Ništa (ev. bi jastučići mogli biti od kože umjesto baršuna)
Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Headphones
Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Headphones
audiofil35
28/05/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Vynikající sluchátka
Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.
Prednosti
Zvuk, pohodlí, kvalita
Slabosti
Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)
Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Sluchátka
Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Sluchátka
KonradZ7
22/01/2023
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Słuchawki godne polecenia
Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.
Prednosti
-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla
Slabosti
-Nie znalazłem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Słuchawki
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fidelio X2HR Słuchawki