Novo
TAZ2500/10
CD-predvajalnik za več virov
CD-plošče, radio DAB+/FM, USB
Bluetooth® 6.0, avdio vhod
Vgrajen kasetofon
Za vse, ki užitek poslušanja fizičnih CD-plošč odkrivate prvič ali znova po dolgem času, je ta predvajalnik z vstavljanjem CD-plošč z zgornje strani odlična izbira za vsakodnevno poslušanje. Predvaja lahko vse oblike zapisa CD-plošč, ročaj pa omogoča enostavno prenašanje. Priključite ga lahko v električno vtičnico ali vstavite šest baterij* (vrste R14 C) in ga vzamete s seboj na prosto.
Ko želite poslušati glasbeni vir, ki obstaja dlje kot CD-plošče, lahko z digitalnim sprejemnikom preprosto poiščete radijske postaje DAB+ ali FM, ki vam bodo všeč. Nastavite lahko do 20 prednastavitev postaj DAB+ in 20 prednastavitev postaj FM, ki jih pogosto poslušate.
Želite ta predvajalnik CD-plošč uporabiti kot prenosni zvočnik? Povezljivost Bluetooth® vam omogoča, da zvoke iz združljive pametne naprave pretakate neposredno v predvajalnik, funkcija Dynamic Bass Boost pa bo poskrbela za močne base.
Izdelek ima predal za baterije, vendar te niso priložene. Na prodaj so posebej.