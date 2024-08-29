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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

TAW6505/10

3.5

| (14) Ocene

Mogočnejši zvok. V vsakem prostoru.

Zmogljiv brezžični zvočnik nudi 80 W bogatega zvoka – samostojno ali kot del postavitve v več prostorih. Prinaša vam stereo zvok, poln podrobnosti, popolno sinhronizacijo ter enostavno upravljanje – ne glede na to, ali ga boste povezali s televizorjem ali z drugimi zvočniki.

Poglej vse prednosti

Mogočnejši zvok. V vsakem prostoru.

  • Wi-Fi. Večprostorski zvok.

  • Združljiv z DTS Play-Fi

  • Poveže se z glasovnimi pomočniki

  • Vgrajena LED-osvetlitev

Poudari glasnost vašega pametnega zvočnika

Napravi s podporo Alexa ali kateri koli napravi s Pomočnikom Google naročite, naj predvaja glasbo direktno prek zvočnika. Povišajte glasnost v času zabave in jo znižajte ponoči. Zagotovite si dostop do novic in še mnogo več. Vse to lahko sedaj naredite prostoročno.

Združljiv z najljubšimi glasovnimi pomočniki z umetno inteligenco

Bogat zvok v vsakem prostoru. Popolna sinhronizacija zvoka v več prostorih.

Dva nizkotonca, dve pasivni membrani in dva visokotonca zagotavljajo bogat zvok z močnimi nizkimi toni in jasnimi visokimi toni. Povezava Wi-Fi zagotavlja najvišjo možno kakovost prenašanja zvoka ter odlično sinhronizacijio med zvočniki, nameščenimi v različnih prostorih.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.5

od 5

14

Ocene

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Prednosti

kvaliteta zvoka in izdelava

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum uporabe 2024-04-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum uporabe 2024-04-29

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

vrhunski zvok za dnevno sobo

zvočnik uporabljam za dnevno poslušanje glasbe. Odlično deluje, po posodobitvah se poveže z vsemi viri. Tudi ambilight lepo dopolni prostor ob gledanju TVja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum uporabe 2024-04-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum uporabe 2024-04-29

17/01/2024

Česká republika

Česká republika

Skvěle hraje

Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..

Prednosti

hezky hraje

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum uporabe 2022-01-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum uporabe 2022-01-17

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