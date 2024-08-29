Izdelek ni več na voljo
TAW6505/10
Mogočnejši zvok. V vsakem prostoru.
Zmogljiv brezžični zvočnik nudi 80 W bogatega zvoka – samostojno ali kot del postavitve v več prostorih. Prinaša vam stereo zvok, poln podrobnosti, popolno sinhronizacijo ter enostavno upravljanje – ne glede na to, ali ga boste povezali s televizorjem ali z drugimi zvočniki.
Wi-Fi. Večprostorski zvok.
Združljiv z DTS Play-Fi
Poveže se z glasovnimi pomočniki
Vgrajena LED-osvetlitev
Napravi s podporo Alexa ali kateri koli napravi s Pomočnikom Google naročite, naj predvaja glasbo direktno prek zvočnika. Povišajte glasnost v času zabave in jo znižajte ponoči. Zagotovite si dostop do novic in še mnogo več. Vse to lahko sedaj naredite prostoročno.
Dva nizkotonca, dve pasivni membrani in dva visokotonca zagotavljajo bogat zvok z močnimi nizkimi toni in jasnimi visokimi toni. Povezava Wi-Fi zagotavlja najvišjo možno kakovost prenašanja zvoka ter odlično sinhronizacijio med zvočniki, nameščenimi v različnih prostorih.
3.5
od 5
14
Ocene
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Prednosti
kvaliteta zvoka in izdelava
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum uporabe 2024-04-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum uporabe 2024-04-29
Zebra54321
29/08/2024
Slovenija
vrhunski zvok za dnevno sobo
zvočnik uporabljam za dnevno poslušanje glasbe. Odlično deluje, po posodobitvah se poveže z vsemi viri. Tudi ambilight lepo dopolni prostor ob gledanju TVja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum uporabe 2024-04-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum uporabe 2024-04-29
tino808
17/01/2024
Česká republika
Skvěle hraje
Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..
Prednosti
hezky hraje
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum uporabe 2022-01-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum uporabe 2022-01-17