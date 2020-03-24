Izdelek ni več na voljo
Ves ta Jazz
Videz, ki ogreje srce. Zvok, na katerega lahko zaplešete. Velik zvočnik Bluetooth retro sloga se ponaša z 10-urno avtonomijo, močnimi nizkimi toni in vhodom Aux za povezavo z vsakim virom. Pristne podrobnosti, ki so bile prisotne v petdesetih letih prejšnjega stoletja še dodajajo pridih brezčasnosti.
Bluetooth®
Izhodna moč 10 W
10-urna avtonomija predvajanja
Ta zvočnik z vmesnikom Bluetooth retro slog je videti, kot bi ga kupili v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Starinsko leseno ohišje. Gumbi za nastavitev glasnosti in mrežica zvočnika v medeninasti barvi. Podrobnosti iz časov, ko je bil najpopularnejši jazz in je bil rock and roll še v povojih.
Povsem napolnjena baterija se ponaša s 10-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega MicroUSB kabla traja približno 4 ure. Z enostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripravi zvočnik za seznanitev s svojo napravo Bluetooth.
Od Hip-hopa do EDM. Samo zato, ker je zvočnik videti, primeren za Jazz, še ne pomeni, da je primeren samo za predvajanje tega. Karkoli že poslušate vam 3-palčni gonilniki polnega razpona nudijo čist in podroben zvok. Odprtina za bass-reflex učinkovito reproducira nizke tone, tako da so ti močno odzivni.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Prednosti
Super wygląd i dźwięk
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-11-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-11-24