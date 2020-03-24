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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAVS500/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Ves ta Jazz

Videz, ki ogreje srce. Zvok, na katerega lahko zaplešete. Velik zvočnik Bluetooth retro sloga se ponaša z 10-urno avtonomijo, močnimi nizkimi toni in vhodom Aux za povezavo z vsakim virom. Pristne podrobnosti, ki so bile prisotne v petdesetih letih prejšnjega stoletja še dodajajo pridih brezčasnosti.

Poglej vse prednosti

Ves ta Jazz

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 10 W

  • 10-urna avtonomija predvajanja

Starinsko leseno ohišje. Podrobnosti iz 50-ih let prejšnjega stoletja

Ta zvočnik z vmesnikom Bluetooth retro slog je videti, kot bi ga kupili v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Starinsko leseno ohišje. Gumbi za nastavitev glasnosti in mrežica zvočnika v medeninasti barvi. Podrobnosti iz časov, ko je bil najpopularnejši jazz in je bil rock and roll še v povojih.

10-urna avtonomija predvajanja

Povsem napolnjena baterija se ponaša s 10-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega MicroUSB kabla traja približno 4 ure. Z enostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripravi zvočnik za seznanitev s svojo napravo Bluetooth.

Čist, podroben zvok. 3-palčni gonilnik polnega razpona

Od Hip-hopa do EDM. Samo zato, ker je zvočnik videti, primeren za Jazz, še ne pomeni, da je primeren samo za predvajanje tega. Karkoli že poslušate vam 3-palčni gonilniki polnega razpona nudijo čist in podroben zvok. Odprtina za bass-reflex učinkovito reproducira nizke tone, tako da so ti močno odzivni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Prednosti

Super wygląd i dźwięk

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-11-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-11-24

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