IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi

Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAVS300/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Sodoben, vendar retro

Predvajate po svoje. Ta zvočnik Bluetooth retro videza je mogoče enostavno prenašati s seboj. Ponaša se z 10-urno avtonomijo predvajanja, jasnim zvokom priključkom in aux-in za povezavo s katerimkoli virom. Pristne podrobnosti 50-ih let prejšnjega stoletja v lesu in z dodatki iz bakra za popolno brezčasnost.

Poglej vse prednosti

Sodoben, vendar retro

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 4 W

  • 10-urna avtonomija predvajanja

Starinsko leseno ohišje. Podrobnosti iz 50-ih let prejšnjega stoletja

Ta zvočnik z vmesnikom Bluetooth retro slog je videti, kot bi ga kupili v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Starinsko leseno ohišje. Gumbi za nastavitev glasnosti in mrežica zvočnika v medeninasti barvi. Podrobnosti iz časov, ko je bil najpopularnejši jazz in je bil rock and roll še v povojih.

10-urna avtonomija predvajanja

Povsem napolnjena baterija se ponaša s 10-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega MicroUSB kabla traja približno 4 ure. Z enostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripravi zvočnik za seznanitev s svojo napravo Bluetooth.

Čist, podroben zvok. 1,75-palčna (4,45 cm) zvočna enota polnega razpona.

Od klasične glasbe do elektronike. Samo zato, ker je zvočnik videti "hip", še ne pomeni, da je primeren samo za ta slog. Karkoli že poslušate vam 1,75-palčni zvočnik polnega razpona nudi čist in podroben zvok. Pasivna membrana skrbi za ojačanje nizkih tonov in dodaten užitek pri nizkih tonih.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Datum uporabe 2020-04-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Datum uporabe 2020-04-09

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki