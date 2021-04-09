Izdelek ni več na voljo
Sodoben, vendar retro
Predvajate po svoje. Ta zvočnik Bluetooth retro videza je mogoče enostavno prenašati s seboj. Ponaša se z 10-urno avtonomijo predvajanja, jasnim zvokom priključkom in aux-in za povezavo s katerimkoli virom. Pristne podrobnosti 50-ih let prejšnjega stoletja v lesu in z dodatki iz bakra za popolno brezčasnost.
Bluetooth®
Izhodna moč 4 W
10-urna avtonomija predvajanja
Ta zvočnik z vmesnikom Bluetooth retro slog je videti, kot bi ga kupili v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Starinsko leseno ohišje. Gumbi za nastavitev glasnosti in mrežica zvočnika v medeninasti barvi. Podrobnosti iz časov, ko je bil najpopularnejši jazz in je bil rock and roll še v povojih.
Povsem napolnjena baterija se ponaša s 10-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega MicroUSB kabla traja približno 4 ure. Z enostavnim pritiskom gumba Bluetooth pripravi zvočnik za seznanitev s svojo napravo Bluetooth.
Od klasične glasbe do elektronike. Samo zato, ker je zvočnik videti "hip", še ne pomeni, da je primeren samo za ta slog. Karkoli že poslušate vam 1,75-palčni zvočnik polnega razpona nudi čist in podroben zvok. Pasivna membrana skrbi za ojačanje nizkih tonov in dodaten užitek pri nizkih tonih.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Datum uporabe 2020-04-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Datum uporabe 2020-04-09