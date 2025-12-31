IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Stevie Pro
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro

Novo

RetroGramofon Bluetooth®

TAV5000/10

Stevie Pro

Prepustite se glasbi z retro gramofonom Bluetooth® z vgrajenimi 2-sistemskimi zvočniki. Stevie Pro zagotavlja večji, jasnejši in prostornejši stereo zvok pri predvajanju plošč in pretakanju skladb.

Poglej vse prednosti

Stevie Pro

  • Retro zasnova, sodoben zvok

  • Gramofon z 2 hitrostma

  • Bluetooth® 6.0

  • Dvosistemski zvočniki z basrefleksom

Videz iz preteklosti, zvok sedanjosti

Morda je videti kot gramofon vašega strica, vendar ga bogat, topel zvok in sodobne funkcije postavljajo povsem v korak s časom. Zasnova vse-v-enem se odlično prilega pisalnim mizam in kredencam, poleg tega pa dobite priročnost povezave Bluetooth® in našo priročno spremljevalno aplikacijo za uživanje v vinilnih ploščah.

Bogatejši in globlji stereo zvok. Dvosistemski zvočniki z basrefleksom

Stevie Pro zna poskrbeti za globoke tone. Vgrajeni dvosistemski zvočniki z basrefleksom prostor napolnijo z jasnimi visokimi toni, izrazitimi srednjimi toni in globokimi, mogočnimi basi. Dinamika je natančna, zvočna slika široka, izhodna moč pa zadostuje, da z zvokom napolni manjši prostor.

Dvostopenjski gramofon z jermenskim pogonom. Visokokakovostne komponente

Od odkritij med brskanjem po zabojih do vaših najdragocenejših omejenih izdaj – na krožniku iz tlačno litega aluminija lahko predvajate vinilne plošče pri 33 1/3 ali 45 vrt/min. Aluminijasta tonska ročica s protiutežjo in zamenljiva igla Audio-Technica natančno sledita utorom, samodejna zaustavitev pa prepreči, da bi se plošče po koncu predvajanja še naprej vrtele.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.