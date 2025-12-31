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Novo
TAV5000/10
Stevie Pro
Prepustite se glasbi z retro gramofonom Bluetooth® z vgrajenimi 2-sistemskimi zvočniki. Stevie Pro zagotavlja večji, jasnejši in prostornejši stereo zvok pri predvajanju plošč in pretakanju skladb.
Retro zasnova, sodoben zvok
Gramofon z 2 hitrostma
Bluetooth® 6.0
Dvosistemski zvočniki z basrefleksom
Morda je videti kot gramofon vašega strica, vendar ga bogat, topel zvok in sodobne funkcije postavljajo povsem v korak s časom. Zasnova vse-v-enem se odlično prilega pisalnim mizam in kredencam, poleg tega pa dobite priročnost povezave Bluetooth® in našo priročno spremljevalno aplikacijo za uživanje v vinilnih ploščah.
Stevie Pro zna poskrbeti za globoke tone. Vgrajeni dvosistemski zvočniki z basrefleksom prostor napolnijo z jasnimi visokimi toni, izrazitimi srednjimi toni in globokimi, mogočnimi basi. Dinamika je natančna, zvočna slika široka, izhodna moč pa zadostuje, da z zvokom napolni manjši prostor.
Od odkritij med brskanjem po zabojih do vaših najdragocenejših omejenih izdaj – na krožniku iz tlačno litega aluminija lahko predvajate vinilne plošče pri 33 1/3 ali 45 vrt/min. Aluminijasta tonska ročica s protiutežjo in zamenljiva igla Audio-Technica natančno sledita utorom, samodejna zaustavitev pa prepreči, da bi se plošče po koncu predvajanja še naprej vrtele.
Ocene
Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.