Dvostopenjski gramofon z jermenskim pogonom. Visokokakovostne komponente

Od odkritij med brskanjem po zabojih do vaših najdragocenejših omejenih izdaj – na krožniku iz tlačno litega aluminija lahko predvajate vinilne plošče pri 33 1/3 ali 45 vrt/min. Aluminijasta tonska ročica s protiutežjo in zamenljiva igla Audio-Technica natančno sledita utorom, samodejna zaustavitev pa prepreči, da bi se plošče po koncu predvajanja še naprej vrtele.