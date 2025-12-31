Digitalni radijski sprejemnik FM z do 20 prednastavitvami

Glasba, novice, pripovedi ali šport? Ne glede na to, kaj radi poslušate, vam ta radio FM zaradi teleskopske antene omogoča kristalno jasen sprejem. Z digitalnim iskanjem lahko zelo preprosto najdete postaje, poleg tega pa lahko shranite 20 prednastavitev in dvema najljubšima dodelite gumba za hiter dostop z oznakama 1 in 2 na sprednji strani radia.