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  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet

RetroPrenosni radio

TAV2000FB/00

The Janet
Poezija za oči in ušesa. Ta prenosni domači radio navdušuje z drznim videzom in bogatim, toplim zvokom. Uživajte v kristalno čistem zvoku radia FM ter preprosto pretakajte sezname predvajanja. Za zasebno poslušanje je na voljo tudi priključek za slušalke.
Poglej vse prednosti

The Janet

  • Klasična zasnova, sodoben zvok

  • Digitalna nastavitev postaj FM

  • Bluetooth® 5.4

  • Baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik

Videz iz preteklosti, zvok iz sedanjosti

Videz iz preteklosti, zvok iz sedanjosti

Pritegnil vas bo s klasično zasnovo, prepričal pa s svojim toplim zvokom. Ta prenosni radio obuja zaobljeno obliko in taktilni gumb za glasnost radijskih sprejemnikov iz petdesetih let prejšnjega stoletja ter dodaja kanček toplega in presenetljivo močnega zvoka iz 2,5-palčnega zvočnika polnega razpona. Ponuja popolno mešanico dediščine in inovacij.

Digitalni radijski sprejemnik FM z do 20 prednastavitvami

Digitalni radijski sprejemnik FM z do 20 prednastavitvami

Glasba, novice, pripovedi ali šport? Ne glede na to, kaj radi poslušate, vam ta radio FM zaradi teleskopske antene omogoča kristalno jasen sprejem. Z digitalnim iskanjem lahko zelo preprosto najdete postaje, poleg tega pa lahko shranite 20 prednastavitev in dvema najljubšima dodelite gumba za hiter dostop z oznakama 1 in 2 na sprednji strani radia.

Bluetooth® 5.4 za stabilno povezavo z daljšim dosegom

Bluetooth® 5.4 za stabilno povezavo z daljšim dosegom

Ta radio s klasično zasnovo je več kot samo radio. Povezljivost Bluetooth® 5.4 omogoča pretakanje podkastov, seznamov predvajanja in veliko več iz pametne naprave na radiu. Zagotavlja stabilno povezavo z visokokakovostnim zvokom, tudi če se vaš seznam predvajanja prenaša iz telefona v drugi sobi.

Tehnične specifikacije

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