2 leti garancije
TAV2000FB/00
Klasična zasnova, sodoben zvok
Digitalna nastavitev postaj FM
Bluetooth® 5.4
Baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik
Pritegnil vas bo s klasično zasnovo, prepričal pa s svojim toplim zvokom. Ta prenosni radio obuja zaobljeno obliko in taktilni gumb za glasnost radijskih sprejemnikov iz petdesetih let prejšnjega stoletja ter dodaja kanček toplega in presenetljivo močnega zvoka iz 2,5-palčnega zvočnika polnega razpona. Ponuja popolno mešanico dediščine in inovacij.
Glasba, novice, pripovedi ali šport? Ne glede na to, kaj radi poslušate, vam ta radio FM zaradi teleskopske antene omogoča kristalno jasen sprejem. Z digitalnim iskanjem lahko zelo preprosto najdete postaje, poleg tega pa lahko shranite 20 prednastavitev in dvema najljubšima dodelite gumba za hiter dostop z oznakama 1 in 2 na sprednji strani radia.
Ta radio s klasično zasnovo je več kot samo radio. Povezljivost Bluetooth® 5.4 omogoča pretakanje podkastov, seznamov predvajanja in veliko več iz pametne naprave na radiu. Zagotavlja stabilno povezavo z visokokakovostnim zvokom, tudi če se vaš seznam predvajanja prenaša iz telefona v drugi sobi.
Ocene
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.