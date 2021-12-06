2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Bluetooth®
Črna
Z enim samim polnjenjem nudijo do 3 ure predvajanja. Če se na teren odpravite s popolnoma napolnjeno torbico, lahko z več vmesnimi polnjenji uživate še dodatnih 9 ur. Slušalke po potrebi preprosto vstavite v torbico. Popolno polnjenje traja 2 uri.
S tesno prilegajočo in lahko zasnovo lahko v resničnem udobju brezskrbno uživate v svoji glasbi.
6 mm zvočne enote iz neodima skrbijo za odličen zvok in udarne nizke tone. Ovalna akustična cev poveča pasivno protihrupno izolacijo. Način Mono omogoča, da lahko eno uho pustite prosto in tako lažje spremljate sveta okrog sebe.
4.6
od 5
28
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
slon1
06/12/2021
Slovenija
Ta izdelek me je resnično presenetil.
Ta izdelek ima tako dobro resolucijo zvoka kot je še nikoli v življenju s tako glasnostjo nisem doživel
Prednosti
100%
Slabosti
0%
Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Brezžične slušalke
Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Brezžične slušalke
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
Dober zvok
Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven.
Prednosti
kvaliteten zvok, odlična ergonomija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Brezžične slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Brezžične slušalke
Mazda3 vozač
12/05/2023
Hrvatska
Odlican proizvod
Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Bežične slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Bežične slušalice