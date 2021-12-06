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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%
Izdelano za vas
Udobno se zazibajte se v ritmih svoje glasbe. Te ušesne slušalke nudijo resnično brezžično svobodo in kompaktno zasnovo slušalk, ki se varno prilegajo. Do 12-urna avtonomija z majhno polnilno torbico, ki priročno zdrsne v žepe in torbe.
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Izdelano za vas

  • 6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Bluetooth®

  • Črna

S polnilno torbico si zagotovite do 12 ur predvajanja zvoka

Z enim samim polnjenjem nudijo do 3 ure predvajanja. Če se na teren odpravite s popolnoma napolnjeno torbico, lahko z več vmesnimi polnjenji uživate še dodatnih 9 ur. Slušalke po potrebi preprosto vstavite v torbico. Popolno polnjenje traja 2 uri.

Kompaktna zasnova slušalk.

S tesno prilegajočo in lahko zasnovo lahko v resničnem udobju brezskrbno uživate v svoji glasbi.

6 mm zvočne enote iz neodima. Odličen zvok, udarni nizki toni

6 mm zvočne enote iz neodima skrbijo za odličen zvok in udarne nizke tone. Ovalna akustična cev poveča pasivno protihrupno izolacijo. Način Mono omogoča, da lahko eno uho pustite prosto in tako lažje spremljate sveta okrog sebe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

28

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

06/12/2021

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek me je resnično presenetil.

Ta izdelek ima tako dobro resolucijo zvoka kot je še nikoli v življenju s tako glasnostjo nisem doživel

Prednosti

100%

Slabosti

0%

Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Brezžične slušalke

Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Brezžične slušalke

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

Dober zvok

Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven.

Prednosti

kvaliteten zvok, odlična ergonomija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Brezžične slušalke

12/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Bežične slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUT102BK Bežične slušalice

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