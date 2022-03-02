2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Zračne ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje
Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.
32 mm akustične zvočne enote iz neodima zagotavljajo čist zvok z udarnimi nizkimi toni.
Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja ohranja zvok čist, kadar želite govoriti.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
God1980
02/03/2022
България
Preverjen kupec
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Prednosti
Лек,удобен и прецизен!
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUH201BK Слушалки с микрофон
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUH201BK Слушалки с микрофон
pawlos
23/04/2020
Polska
Zaposleni pri Philipsu
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Prednosti
cena, brzmienie, wytrzymałość
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem