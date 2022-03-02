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Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

TAUH201BK/00

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
To je vaš trenutek
Ustvarite svoj prostor udobja. Te naušesne slušalke vam nudijo čist zvok z udarnimi nizkimi toni. Naglavni trak je tako lahek, da ga skoraj ni mogoče čutiti. Ploščat kabel je odporen na zvijanje. Ušesne školjke so mehke in se plosko zložijo, ko greste na pot.
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To je vaš trenutek

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Zračne ušesne blazinice

  • Kompaktno zlaganje

1,2 m kabel, ki je idealen za uporabo na prostem

Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.

32 mm akustične zvočne enote iz neodima. Čist zvok. Udarni nizki toni.

32 mm akustične zvočne enote iz neodima zagotavljajo čist zvok z udarnimi nizkimi toni.

Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja za čist zvok.

Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja ohranja zvok čist, kadar želite govoriti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/03/2022

България

България

Preverjen kupec

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Prednosti

Лек,удобен и прецизен!

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUH201BK Слушалки с микрофон

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUH201BK Слушалки с микрофон

23/04/2020

Polska

Polska

Zaposleni pri Philipsu

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Prednosti

cena, brzmienie, wytrzymałość

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

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