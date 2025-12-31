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  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
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  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
  • Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju

Popolnoma brezžične slušalke

TAT6908BK/00

Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju
Uživajte ob poslušanju glasbe in poddaj. Pojdite na kosilo. Te popolnoma brezžične slušalke z odpravljanjem šumov zagotavljajo odličen zvok in prilagodljive načine poslušanja, s katerimi lahko boljše slišite tudi pogovore v živo. Poleg vsega so tudi zelo udobne.
Poglej vse prednosti

Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju

  • Natančna, naravna reprodukcija zvoka

  • Noise Canceling Pro

  • Način Conversation Hearing Mode

  • Razločnejši klici na poti

Prepustite se z Noise Canceling Pro

Prepustite se z Noise Canceling Pro

S funkcijo za odpravljanje šumov, ki zaustavlja zunanje šume in omogoča poslušanje brez odvračanja pozornosti, uživajte v še pristnejši izkušnji. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, tapnite eno izmed slušalk, da vklopite način Awareness Mode. V aplikaciji Philips Hedphones lahko prilagodite ravni odpravljanja šumov ali vklopite odpravljanje šumov vetra.

Način Conversation Hearing Mode za pogovore v živo

Način Conversation Hearing Mode za pogovore v živo

Pri pogovorih v živo lahko s temi slušalkami bolje slišite sogovornika. Preprosto pritisnite levo slušalko, da vklopite način Conversation Hearing Mode, ali pa uporabite aplikacijo Philips Headphones. Mikrofoni s funkcijo oblikovanja zvoka zaznajo glas osebe pred vami, medtem ko funkcija odpravljanja šumov filtrira zvoke iz okolice.

Osebni način My Hearing Mode. Opravite preizkus sluha v aplikaciji.

Osebni način My Hearing Mode. Opravite preizkus sluha v aplikaciji.

S preprostim preizkusom sluha v aplikaciji Philips Headphones lahko ustvarite osebni način Hearing Mode, ki je prilagojen načinu, kako slišite različne frekvence v vsakem ušesu. Nato lahko z aplikacijo kadar koli prilagodite svoj osebni profil ali individualno nastavite levo in desno slušalko.

Tehnične specifikacije

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