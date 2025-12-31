2 leti garancije
TAT6908BK/00
Natančna, naravna reprodukcija zvoka
Noise Canceling Pro
Način Conversation Hearing Mode
Razločnejši klici na poti
S funkcijo za odpravljanje šumov, ki zaustavlja zunanje šume in omogoča poslušanje brez odvračanja pozornosti, uživajte v še pristnejši izkušnji. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, tapnite eno izmed slušalk, da vklopite način Awareness Mode. V aplikaciji Philips Hedphones lahko prilagodite ravni odpravljanja šumov ali vklopite odpravljanje šumov vetra.
Pri pogovorih v živo lahko s temi slušalkami bolje slišite sogovornika. Preprosto pritisnite levo slušalko, da vklopite način Conversation Hearing Mode, ali pa uporabite aplikacijo Philips Headphones. Mikrofoni s funkcijo oblikovanja zvoka zaznajo glas osebe pred vami, medtem ko funkcija odpravljanja šumov filtrira zvoke iz okolice.
S preprostim preizkusom sluha v aplikaciji Philips Headphones lahko ustvarite osebni način Hearing Mode, ki je prilagojen načinu, kako slišite različne frekvence v vsakem ušesu. Nato lahko z aplikacijo kadar koli prilagodite svoj osebni profil ali individualno nastavite levo in desno slušalko.
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