Slušalke, ki vas ne bodo motile pri druženju

Uživajte ob poslušanju glasbe in poddaj. Pojdite na kosilo. Te popolnoma brezžične slušalke z odpravljanjem šumov zagotavljajo odličen zvok in prilagodljive načine poslušanja, s katerimi lahko boljše slišite tudi pogovore v živo. Poleg vsega so tudi zelo udobne.