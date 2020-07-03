2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Ušesna
6 +18 ur predvajanja
Zanesljiva namestitev
Tri velikosti izmenljivih gumijastih ušesnih čepkov za popolno tesnjenje. Prilagodljiva krilca se zanesljivo zataknejo za rob ušesa. Ne glede na to, kako trdo trenirate, bodo te športne slušalke ostale tam, kjer jih potrebujete.
Ne glede na to, kako trdo trenirate, bodo te športne slušalke ostale tam, kjer jih potrebujete. Prilagodljiva krilca se zanesljivo zataknejo za rob ušesa. Izmenljivi gumijasti ušesni čepki v majhni, srednji in veliki velikosti vam omogočajo popolno prileganje ušesnemu kanalu.
Z uporabniku prijaznimi gumbi lahko začasno ustavite seznam predvajanja in sprejmete klic, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Slušalke so pripravljene na seznanjanje takoj po vklopu povezave Bluetooth in si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile seznanjene.
4.9
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
vrhunske športne slušalke
za potrebe kolesarjenja in teka sem si jih kupil - lahko rečem samo da so TOP izdelek. Zvok je odličen, dobri basi kljub temu pa ima odlične srednje tone - ki so zame najpomembnejši. Se lahko perejo in dezinficirajo. Najboljša stvar pa je dezinfikacija v sami škatlici - polnilcu.
Prednosti
vzdržljivost baterije, pralne, udobne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Davorin
12/05/2020
Slovenija
daleč najboljše slušalke kar jih imam
Glede na to, da veliko športam sem imel že veliko slušalk. Tokrat sem se po nasvetu prijatelja odločil za TAST702bk. Slušalke presenečajo na vsakem koraku. Izjemno se prilagajajo ušesu in ne padajo iz ušes, zvok je čist - brez šomov in kvaliteten. Uporabljam jih predvsem pri teku, hoji, fitnessu in gameingu. Priročna, majhna in lahka polnilna torbica v samo v 15 minutah polnenja, omogoča uporabo slušalk za dobro uro (z enim celotnim polnenjem držijo več kot 5 ur). Ob polnenju UV čiščenje uniči bakterije. Še posebejjih priporočam vsem, ki so aktivni.
Prednosti
prilagodljivost, vodoodpornost, čist zvok + UV čiščenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
FranceP
16/04/2020
Slovenija
Prvi vtis: Noroooo
Že nekaj let nazaj sem imel Philips slušalke iz športne linije in sem bil več kot zadovoljen z njimi. Bile so pralne, zvok fantastičen, praktično neuničljive. Sedaj sem s temi po prvih treningih enako navdušen, mi je pa tale opcija z UV čiščenjem dobra, saj se pri teku res veliko znojim in so pred naslednjo uporabo kot nove.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Dejanski rezultati se lahko razlikujejo