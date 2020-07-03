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Izdelek ni več na voljo

7000 seriesBrezžične slušalke

TAST702BK/00

4.9
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
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Teh resnično brezžičnih športnih ušesnih slušalk vaš znoj nič ne zmoti. Odpornost proti pljuskom IPX5 in tehnologija UV-čiščenja zagotavljata svežino, ne glede na intenzivnost vaše vadbe. S prenosno polnilno torbico lahko uživate v 24 urah predvajanja.
Poglej vse prednosti

Trenirajte svobodno.

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  • 6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Ušesna

  • 6 +18 ur predvajanja

  • Zanesljiva namestitev

Mehka gumirana krilca. Varno in udobno

Tri velikosti izmenljivih gumijastih ušesnih čepkov za popolno tesnjenje. Prilagodljiva krilca se zanesljivo zataknejo za rob ušesa. Ne glede na to, kako trdo trenirate, bodo te športne slušalke ostale tam, kjer jih potrebujete.

Popolna zatesnitev, odlična pasivna protihrupna izolacija

Ne glede na to, kako trdo trenirate, bodo te športne slušalke ostale tam, kjer jih potrebujete. Prilagodljiva krilca se zanesljivo zataknejo za rob ušesa. Izmenljivi gumijasti ušesni čepki v majhni, srednji in veliki velikosti vam omogočajo popolno prileganje ušesnemu kanalu.

Pametno združevanje. Samodejno iskanje naprave Bluetooth

Z uporabniku prijaznimi gumbi lahko začasno ustavite seznam predvajanja in sprejmete klic, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Slušalke so pripravljene na seznanjanje takoj po vklopu povezave Bluetooth in si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile seznanjene.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

vrhunske športne slušalke

za potrebe kolesarjenja in teka sem si jih kupil - lahko rečem samo da so TOP izdelek. Zvok je odličen, dobri basi kljub temu pa ima odlične srednje tone - ki so zame najpomembnejši. Se lahko perejo in dezinficirajo. Najboljša stvar pa je dezinfikacija v sami škatlici - polnilcu.

Prednosti

vzdržljivost baterije, pralne, udobne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

12/05/2020

Slovenija

Slovenija

daleč najboljše slušalke kar jih imam

Glede na to, da veliko športam sem imel že veliko slušalk. Tokrat sem se po nasvetu prijatelja odločil za TAST702bk. Slušalke presenečajo na vsakem koraku. Izjemno se prilagajajo ušesu in ne padajo iz ušes, zvok je čist - brez šomov in kvaliteten. Uporabljam jih predvsem pri teku, hoji, fitnessu in gameingu. Priročna, majhna in lahka polnilna torbica v samo v 15 minutah polnenja, omogoča uporabo slušalk za dobro uro (z enim celotnim polnenjem držijo več kot 5 ur). Ob polnenju UV čiščenje uniči bakterije. Še posebejjih priporočam vsem, ki so aktivni.

Prednosti

prilagodljivost, vodoodpornost, čist zvok + UV čiščenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

16/04/2020

Slovenija

Slovenija

Prvi vtis: Noroooo

Že nekaj let nazaj sem imel Philips slušalke iz športne linije in sem bil več kot zadovoljen z njimi. Bile so pralne, zvok fantastičen, praktično neuničljive. Sedaj sem s temi po prvih treningih enako navdušen, mi je pa tale opcija z UV čiščenjem dobra, saj se pri teku res veliko znojim in so pred naslednjo uporabo kot nove.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

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