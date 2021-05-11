Izdelek ni več na voljo
Čudovita glasba
Predvajajte vse, kar si zaželite. Zvočnik s funkcijo Bluetooth je vedno odličnega videza, ne glede na način delovanja. Odlikujeta ga 20-urna avtonomija predvajanja in bogat zvok s toplimi nizkimi toni. Funkcija prenosnega polnilnika lahko polni priključene naprave, npr. mobilni telefon. Prevleka zvočnika je iz mešanice volne in zagotavlja prefinjen, stilski videz.
Bluetooth®
Izhodna moč 30 W
20-urna avtonomija predvajanja
Vgrajena funkcija prenosnega polnilnika
Od jutranje vadbe do večerje na balkonu. Ta zvočnik s funkcijo Bluetooth predvaja glasbo v slogu. Izbočeni gumbi omogočajo enostavno upravljanje predvajanja, povezave Bluetooth in še več. Skozi odprtino na zvočniku lahko napeljete pašček za lažje prenašanje.
Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.
Z enim samim polnjenjem zagotavlja do 20 ur predvajanja, doseg brezžične povezave znaša do 20 m. Prek priloženega kabla USB-C se napolni v 4 urah in pol.
Nagrade
5.0
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Eleganten zvočnik, kot popolno darilo
Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.
Prednosti
zvok, izgled, eleganca
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7505 Brezžični zvočnik
Datum uporabe 2020-05-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7505 Brezžični zvočnik
Datum uporabe 2020-05-11
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Prednosti
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Slabosti
brak.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2023-07-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2023-07-05
Zalánka
15/06/2022
Magyarország
Meglepő
Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag
Prednosti
méret, hordozhatóság, hang
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum uporabe 2021-05-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum uporabe 2021-05-15
Razred zaščite pred vdorom vode IPX7 pomeni, da lahko akustično enoto zvočnika potopite v vodo do globine 1 m, za do 30 minut. Tkanina zvočnika ni vodoodporna, vendar lahko prenese kapljice vode.