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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAS7505/00

5

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Čudovita glasba

Predvajajte vse, kar si zaželite. Zvočnik s funkcijo Bluetooth je vedno odličnega videza, ne glede na način delovanja. Odlikujeta ga 20-urna avtonomija predvajanja in bogat zvok s toplimi nizkimi toni. Funkcija prenosnega polnilnika lahko polni priključene naprave, npr. mobilni telefon. Prevleka zvočnika je iz mešanice volne in zagotavlja prefinjen, stilski videz.

Poglej vse prednosti

Čudovita glasba

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 30 W

  • 20-urna avtonomija predvajanja

  • Vgrajena funkcija prenosnega polnilnika

Popolna harmonija oblike in funkcionalnosti

Popolna harmonija oblike in funkcionalnosti

Od jutranje vadbe do večerje na balkonu. Ta zvočnik s funkcijo Bluetooth predvaja glasbo v slogu. Izbočeni gumbi omogočajo enostavno upravljanje predvajanja, povezave Bluetooth in še več. Skozi odprtino na zvočniku lahko napeljete pašček za lažje prenašanje.

Tkanina zvočnika Kvadrat. Zasnovana za prepuščanje zvoka.

Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.

20-urna avtonomija predvajanja. Čas polnjenja 4,5 ure.

20-urna avtonomija predvajanja. Čas polnjenja 4,5 ure.

Z enim samim polnjenjem zagotavlja do 20 ur predvajanja, doseg brezžične povezave znaša do 20 m. Prek priloženega kabla USB-C se napolni v 4 urah in pol.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-1679621

Ocene

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5.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Eleganten zvočnik, kot popolno darilo

Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.

Prednosti

zvok, izgled, eleganca

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7505 Brezžični zvočnik

Datum uporabe 2020-05-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7505 Brezžični zvočnik

Datum uporabe 2020-05-11

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Prednosti

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Slabosti

brak.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2023-07-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2023-07-05

15/06/2022

Magyarország

Magyarország

Meglepő

Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag

Prednosti

méret, hordozhatóság, hang

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Datum uporabe 2021-05-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Datum uporabe 2021-05-15

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Omejitve odgovornosti

  1. Razred zaščite pred vdorom vode IPX7 pomeni, da lahko akustično enoto zvočnika potopite v vodo do globine 1 m, za do 30 minut. Tkanina zvočnika ni vodoodporna, vendar lahko prenese kapljice vode.